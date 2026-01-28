Популярни
  Дунав (Русе)
  2. Дунав (Русе)
  3. Дунав и Етър не се победиха на "Ивайло"

  • 28 яну 2026 | 19:41
Водачът във Втора лига Дунав и Етър завършиха наравно 2:2 в контролната среща, играна на стадион "Ивайло". В 19-ата минута "болярите" поведоха при първата по-опасна атака. Тома Ушагелов се пребори за топката и с пета изведе Росен Иванов, който без забавяне стреля в ъгъла за 1:0.

Нова хубава атака имаше в 30-ата минута, завършена технично от Иво Марков, който със завъртане шутира над гредата.

Дунав обаче показа класата си и до почивката обърна резултата. В 35-ата минута защитата на домакините увисна и след пас отляво Красимир Тодоров засече кълбото в мрежата за 1:1. Пет минути по-късно, пак след центриране отляво, Ибрахим Кейта с глава стреля в близкия ъгъл - 2:1.

И двата отбора можеха да вкарат при идентични ситуации веднага след почивката. Първо Стелиян Добрев се откъсна отдясно, но вратарят го пресрещна и предотврати опасността. По същия начин Никола Виденов пък изпревари Кристиян Бойчев от гостите. В 55-ата минута Росен Иванов овладя топката и с премерен диагонален удар изравни.

"Драконите" създадоха две чисти ситуации, спасени прекрасно от Виденов. Стражът извади първо опасен удар на Баккали, а в 70-ата минута спаси и изстрела на излезлия сам срещу него Преслав Бачев.

