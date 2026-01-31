Алонсо: Изпълнихме солидна програма, но имаме още много работа за вършене

Вчера двукратният световен шампион във Формула 1 Фернандо Алонсо изпълни една своя мечта и за първи път в своята кариера подкара болид, който е проектиран от легендарния дизайнер Ейдриън Нюи.

New era, same Fernando.@alo_oficial completes his first laps in the Adrian Newey-designed AMR26.#AMR26 pic.twitter.com/aF2lNmuDLN — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) January 30, 2026

Това се случи по време на финалния ден на шейкдауна в Барселона, в който Астън Мартин участва само в последните два дни. Въпреки това Алонсо обясни, че британският тим е изпълнил солидна програма, но призна, че в отбора имат още много работа за вършене преди първото състезание за сезона в Австралия в началото на март.

„Винаги е специален момент, когато подкараш нова кола за първи път, особено при навлизането на нови правила. През годините аз съм преживял много промени във Формула 1 и сравнително бързо усещаш накъде върви колата. Ние изпълнихме солидна програма и натрупахме добър километраж, което е най-важното на този етап.



„Беше специално да видя как Ланс излиза за първи път на пистата с AMR26 вчера, а днес самият аз покарах. Всички в отбора вложиха огромни усилия, за да стигнем дотук. Беше много интензивен период, но аз мисля, че можем да сме доволни с постигнатото.



„Беше хубаво Ейдриън да е тук с нас. Всички са много мотивирани, когато го виждат в гаража. Той говори с механиците, с инженерите и си записва всеки детайл за колата. Все още е рано и имаме много работа за вършене преди да се насочим към Мелбърн през март“, обясни двукратният световен шампион.

Снимки: Formula 1