Всичко, с което Астън Мартин трябваше да се справи, за да стигне до Барселона

Астън Мартин беше последният отбор, който се включи в шейкдауна на пистата „Каталуния“ във Формула 1, излизайки на пистата чак в края на четвъртия ден на изпитанията в Барселона.

Закритата петдневна шейкдауна сесия в Испания стартира в понеделник, а според регламента всеки отбор можеше да участва в само три от дните за подготовка. Още в началото на седмицата от Астън Мартин обявиха, че те със сигурност ще пропуснат първите три изпитателни дни, а целта им ще бъде да се включат в четвъртия и петия.

Adrian Newey's first Aston Martin, the AMR26, hits the track in the Barcelona Shakedown! 🤩👀#F1 pic.twitter.com/ytWJSs0s2F — Formula 1 (@F1) January 29, 2026

AMR26 беше доставен на пистата „Каталуния“ в сряда вечерта, но първата поява на колата на трасето се случи едва в края на четвъртия ден, в който Ланс Строл успя да направи само четири обиколки. Днес канадецът беше заменен от съотборника си Фернандо Алонсо за сутрешната сесия, в която испанецът успя да завърти общо 49 обиколки.

А водещият инженер на отбора Майк Крак разкри с какви трудности е трябвало да се справи Астън Мартин, за да стигне до Барселона. Една от големите промени в екипа от Силвърстоун през зимата беше свързана с началото на партньорството на Хонда и всички свързани с него промени в начина на работа.

„Ние се намираме в малко уникална ситуация – обясни Крак. – Приветствахме Хонда, нашият нов партньор за задвижващите системи. За първи път от много време ние сами правим нашата скоростна кутия, което в комбинация с новите правила за шаситата и задвижващите системи можем да кажем, че ние бяхме в най-лошия или в най-добрия сценарий, но за нас това беше голяма възможност. Превърнахме се в заводски отбор с въвеждането на тези нови правила.



„Освен това имаме и Ейдриън (Нюи), така че всичко беше много вълнуващо, а Формула 1 не те чака, така че трябва да си готов. Ние закъсняхме малко, но успяхме за теста и ние можем да сме горди и доволни от това наше постижение“, каза още бившият ръководител на тима от Силвърстоун.

Снимки: Aston Martin Aramco F1 Team