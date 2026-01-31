Мерцедес засенчи съперниците си по време на шейкдауна в Барселона

Пистата „Каталуния“ край Барселона прие първата фаза от предсезонната подготовка във Формула 1 за 2026 година, след като тя беше домакин на петдневния шейкдаун, който се проведе от понеделник до петък тази седмица.

За отборите това беше първия шанс те да изпробват изцяло новите си коли в реална обстановка, макар и далеч от погледа на широката публика. Всеки тим можеше да участва в само три от предвидените пет дена за подготовка, а противно на всички притеснения екипите показаха много добра надеждност и повечето от тях натрупаха сериозен километраж още преди края на януари.

По този показател категорично над всички беше Мерцедес, чиито пилоти Андреа Кими Антонели и Джордж Ръсел направиха общо 500 тура на „Каталуния“ в трите дни, в които Сребърните стрели бяха на пистата. Това се равнява на общо 2 328.5 километра или малко над 7.5 състезателни дистанции на трасето с дължина от 4.657 километра.

Barcelona Shakedown ✅



A huge shift by the team trackside and back in Brackley and Brixworth 💪 pic.twitter.com/jY5nXqcoKK — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) January 30, 2026

На второ място след Мерцедес се нареди екипът на Ферари, който регистрира общо 440 обиколки (2 049.08 км). Черните кончета бяха единствения друг отбор освен Мерцедес, който премина границата от 400 тура в своите три дни за подготовка.

Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

Третата позиция зае Хаас с 391 обиколки (1 820.887 км), от които цели 191 бяха направени във вчерашния последен ден на шейкдауна. Над 300 тура отбелязаха още Алпин (349), Рейсинг Булс (319) и Ред Бул (303).

Golden hour in Barcelona 🌅



Concluding the fifth and final day of Shakedown Week ✔️#F1 pic.twitter.com/30QCxnq3la — Formula 1 (@F1) January 30, 2026

Напълно очаквано с най-малко обиколки сред участвалите отбори завърши Астън Мартин, който се включи само във финалните два дни за подготовка в Барселона. В тях Ланс Строл и Фернандо Алонсо дори не успяха да покрият една състезателна дистанция от 66 тура, завършвайки със сумарно 65.

Класиране по брой обиколки след шейкдауна в Барселона:

Мерцедес – 500 обиколки (2 328.5 км) Ферари – 440 обиколки (2 049.08 км) Хаас – 391 обиколки (1 820.887 км) Алпин – 349 обиколки (1 625.293 км) Рейсинг Булс – 319 обиколки (1 485.583 км) Ред Бул – 303 обиколки (1 411.071 км) Макларън – 291 обиколки (1 355.187 км) Ауди – 244 обиколки (1 136.308 км) Кадилак – 164 обиколки (763.748 км) Астън Мартин – 65 обиколки (302.705 км) Уилямс – 0 обиколки (0 километра)

Снимки: Formula 1