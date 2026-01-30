Популярни
  Моторни спортове
  2. Моторни спортове
  Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

  • 30 яну 2026 | 17:55
  • 1835
  • 0

Вчера светът за първи път видя първото произведение на Ейдриън Нюи с отбора на Астън Мартин, а едно решение на гениалния дизайнер веднага прикова погледите на всички и върна най-запалените фенове на Формула 1 с 20 години назад във времето.

Става дума за така наречените „рога“, които се разположени от двете страни на въздушната кутия над главата на пилота. Тяхната цел е да оптимизират въздушния поток към задната част на автомобила и най-вече към задното крило, но това не е първият случай, в който Нюи прилага подобно решение.

Всичко, с което Астън Мартин трябваше да се справи, за да стигне до Барселона
Всичко, с което Астън Мартин трябваше да се справи, за да стигне до Барселона

За първи път такива рога, но с доста по-екстремен размер, се появиха по колите на Макларън по време на предсезонните тестове през 2005 година. Впоследствие това решение беше копирано и от други отбори, които видяха ползите от този аеродинамичен елемент.

С въвеждането на обновените правила през 2009 година обаче, които забраниха всички подобни аеродинамични „израстъци“ по коли, рогата също изчезнаха, но сега ставаме свидетели на тяхното завръщане. Тепърва предстои да видим дали отново решението на Нюи ще бъде копирано от съперниците на Астън Мартин, което няма да е никак изненадващо предвид факта, че британецът е най-успешният дизайнер в цялата история на Формула 1.

Снимки: Formula 1 | Снимки: Gettyimages

