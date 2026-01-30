Популярни
Люис Хамилтън завърши шейкдауна в Барселона с най-бързата обиколка за седмицата

  • 30 яну 2026 | 19:52
  • 1419
  • 0

Седемкратният световен шампион Люис Хамилтън завърши петдневния шейкдаун в Барселона с най-доброто време за седмицата, което той постигна в следобедната сесия на финалния ден.

Пилотът на Ферари завъртя най-бърза обиколка за 1:16.348, с която подобри с 0.097 секунди постижението, с което неговият бивш съотборник в Мерцедес Джордж Ръсел оглави класирането в края на вчерашния ден. Хамилтън беше единственият, който слезе под постижението на Ръсел днес, след като заелият второто място в дневното класиране Ландо Норис завърши с пасив от 0.246 спрямо седемкратния шампион.

Трети с времето си от сутрешната сесия се класира вторият пилот на Ферари Шарл Леклер, който в крайното класиране изостана с 0.305 от съотборника си. Зад него на четвъртото място се нареди Оскар Пиастри с Макларън, а топ 5 оформи Макс Верстапен, който изкара цял ден зад волана на Ред Бул RB22.

Леклер за новите коли: Много са интересни, започвам да свиквам
Леклер за новите коли: Много са интересни, започвам да свиквам

Най-активен днес беше Пиер Гасли, който завъртя цели 160 обиколки в рамките на целия ден за Алпин. Иначе отборът, който завърши днешния ден с най-голям километраж, беше Хаас, чиито пилоти Естебан Окон и Оливър Беарман направиха общо 191 тура, поделяйки си по половин ден във VF-26.

На противоположния полюс бяха отборите на Астън Мартин и Кадилак, които изобщо не се появиха на пистата в следобедните часове. За Астън Мартин Фернандо Алонсо направи 49 обиколки сутринта, докато Валтери Ботас се отчете с 54 за Кадилак пред обед.

Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин
Рогата на Ейдриън Нюи "изникнаха" и на новия болид на Астън Мартин

Ауди регистрира най-продуктивния си ден за седмицата, след като Нико Хюлкенберг и Габриел Бортолето направиха сумарно 144 тура. За германския отбор това беше много окуражително, след като различни повреди по R26 чувствително ограничиха времето му на пистата в първите два дни за подготовка.

Предсезонната подготовка във Формула 1 ще продължи между 11 и 13 февруари с първия от двата официални тридневни теста в Бахрейн. Тогава за първи път ще видим в действие от отбора на Уилямс, който единствен пропусна шейкдауна в Барселона, в който всеки отбора можеше да участва в само три от предвидените пет дни за изпитания.

Снимки: Scuderia Ferrari HP

