Бразилец се размина с ЦСКА

Крилото на Крузейро Фернандо е предпочело да премине в 14-ия в португалския елит Санта Клара, вместо в ЦСКА. Вчера ESPN обяви, че двата клуба ще опитат да привлекат 20-годишния футболист, а от услугите му се интересува и Насионал Мадейра. Малко по-късно обаче стана ясно, че той няма да акостира в Борисовата градина, а в Санта Клара. Според информациите, португалският клуб няма да плаща трансферна сума за крилото, но Крузейро ще запази 50% от неговите права, пише "Тема спорт".

Фернандо нашумя с участието си в турнира „Копиня“ (б.а. – младежкото първенство на Рио де Жанейро), където отбеляза четири гола в шест мача, като бе особено важен в елиминациите срещу Гуанабара Сити и Сантос. Атакуващият футболист може да играе както по двете крила, така и на върха на атаката. Той вече е бил интегриран и в мъжкия състав от треньора Тите, като е взел участие в два мача от щатското първенство на Минас Гераис.

Договорът на Фернандо с Крузейро е до края на 2026 г. и няма да бъде подновен, което е и причината за предстоящата раздяла.