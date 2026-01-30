Бразилец се размина с ЦСКА

Популярни
Церемония по награждаването на най-добрите съдии за 2025
  • 30 яну 2026 | 11:33
  • 1276
  • 1
Крилото на Крузейро Фернандо е предпочело да премине в 14-ия в португалския елит Санта Клара, вместо в ЦСКА. Вчера ESPN обяви, че двата клуба ще опитат да привлекат 20-годишния футболист, а от услугите му се интересува и Насионал Мадейра. Малко по-късно обаче стана ясно, че той няма да акостира в Борисовата градина, а в Санта Клара. Според информациите, португалският клуб няма да плаща трансферна сума за крилото, но Крузейро ще запази 50% от неговите права, пише "Тема спорт".

Фернандо нашумя с участието си в турнира „Копиня“ (б.а. – младежкото първенство на Рио де Жанейро), където отбеляза четири гола в шест мача, като бе особено важен в елиминациите срещу Гуанабара Сити и Сантос. Атакуващият футболист може да играе както по двете крила, така и на върха на атаката. Той вече е бил интегриран и в мъжкия състав от треньора Тите, като е взел участие в два мача от щатското първенство на Минас Гераис.

Договорът на Фернандо с Крузейро е до края на 2026 г. и няма да бъде подновен, което е и причината за предстоящата раздяла.

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

  • 30 яну 2026 | 00:44
  • 3581
  • 3
Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

  • 30 яну 2026 | 00:26
  • 4092
  • 3
Хьогмо: Имаме голям потенциал

Хьогмо: Имаме голям потенциал

  • 30 яну 2026 | 00:21
  • 6107
  • 6
Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

  • 30 яну 2026 | 00:15
  • 1240
  • 2
Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

  • 30 яну 2026 | 00:12
  • 2133
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 41636
  • 19
Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

Кои ще са съперниците на Реал, ПСЖ и останалите грандове, които трябва да преминат през плейофния кръг на ШЛ

  • 30 яну 2026 | 09:58
  • 12117
  • 5
Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

  • 30 яну 2026 | 10:59
  • 6144
  • 2
Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

Ден 13 на Australian Open: Алкарас спечели здрава петсетова битка със Зверев и е на финал

  • 30 яну 2026 | 07:50
  • 27309
  • 11
Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

Георги Иванов: Имиджът на българското съдийство започва да се чисти

  • 30 яну 2026 | 12:36
  • 440
  • 1
ЦСКА върна крило в Албания

ЦСКА върна крило в Албания

  • 30 яну 2026 | 11:07
  • 4947
  • 3
Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

Ето кой срещу кого за efbet Купа на България

  • 30 яну 2026 | 11:00
  • 4690
  • 0