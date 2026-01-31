Надал обяви кого ще подкрепя на финала в Мелбърн

Рафаел Надал се завърна тази събота на Откритото първенство на Австралия за първи път след оттеглянето си от тениса, в рамките на церемония в чест на кариерата му. Той заяви, че въпреки общата си история с Новак Джокович, ще подкрепя Карлос Алкарас на финала в неделя.

„Преди всичко ще бъде удоволствие да гледам финала на живо. От известно време не съм в професионална нагласа и най-важното за мен е отново да се насладя на една голяма битка и на тенис от най-високо ниво“, обясни Надал пред малка група международни журналисти, видимо развълнуван от решаващия двубой между Джокович и Алкарас в неделя.

В същото време той припомни и споделената си история с Новак, настоящ номер 4 в света, с когото има „невероятна история“ и на когото желае „всичко най-добро“. Въпреки това Надал подчерта, че Карлос е испанец, което накланя везните в негова полза.

Носителят на 22 титли от Големия шлем не скри близостта си с Алкарас, с когото има и скорошни общи преживявания. „Имам добри отношения с него – бяхме заедно на Олимпийските игри, в испанския отбор… Ако Новак спечели, ще се радвам за него, защото в известен смисъл това, което прави, е впечатляващо. Няма да е драма за мен, но ако трябва да подкрепя някого, чувствам, че трябва да подкрепя Карлос“, каза Надал, цитиран от "Марка".

Надал, който триумфира на Australian Open два пъти – през 2009 и 2022 година, отбеляза точно тази събота четири години от историческата си победа в Мелбърн срещу руснака Даниил Медведев в пет сета.

„Това, което се случи преди четири години, е в миналото. Не съм от хората, които гледат назад или живеят с носталгия. Сега идвам тук, за да се наслаждавам от друга гледна точка. Това, което беше, беше много красиво, а сега живея щастливо в нов етап от живота си“, заяви той.

Относно полуфинала между Алкарас и германеца Александър Зверев, номер 3 в ранглистата на ATP, Надал подчерта емоционалния заряд на срещата.

„Вчера беше вълнуващ мач, мисля, че имаше от всичко. Имаше драма заради това, което се случи с Карлос в третия сет, а след това, както е логично в такива ситуации, се появиха и крампи. Ако успееш да издържиш известно време, те обикновено отшумяват – понякога са и от напрежение“, анализира той.

„В крайна сметка мачът имаше всичко необходимо, за да въвлече хората, да породи емоции в нашия спорт и сред зрителите“, добави Надал.

Бившият номер 1 в света изрази увереност, че испанецът ще се възстанови след продължилата почти пет часа и половина полуфинална битка.

„Сигурен съм, че ще се възстанови. Макар и дълъг, другият полуфинал също не беше кратък и беше с играч на различна възраст, така че смятам, че Карлос дори има по-големи шансове да се възстанови по-добре от Новак“, посочи Надал.

„Всеки върви по своя път, но в крайна сметка всички правим каквото можем във всеки един момент. Когато се случи това през 2009 година, той беше много млад и вероятно дори не е осъзнавал всичко“, каза Надал, визирайки Алкарас.

„Когато растеш, гледайки какво правят другите, още като дете можеш да се вдъхновиш, да почувстваш емоция и страст от това, което си видял по телевизията. С мен беше така и съм убеден, че и с Карлос е по същия начин“, допълни той.

Говорейки за наследството на своето поколение, Надал беше категоричен: „Успяхме да накараме тениса да се възприема като спорт, в който кариерата може да бъде по-дълга, отколкото беше преди. Когато аз дойдох в тура, на 28–29 години вече се смяташе, че си ‘суперветеран’ и трябва да се оттеглиш. Това поколение промени представата за удължаването на професионалната кариера.“

Накрая той коментира и Яник Синер, номер 2 в света, след загубата му от Джокович в предишния ден. „Мисля, че това беше труден мач за Яник, защото той беше големият фаворит, но играеше срещу състезател с много специална история на този турнир. От всичко се учи – и от победите, и от загубите“, завърши Надал, убеден, че италианецът „е много силен психически“.