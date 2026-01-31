Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Ден 14 на Australian Open: Започнаха полуфиналите при двойките

Ден 14 на Australian Open: Започнаха полуфиналите при двойките

  • 31 яну 2026 | 03:16
  • 265
  • 0
Ден 14 на Australian Open: Започнаха полуфиналите при двойките

31-ви януари (събота) е предпоследният, 14-и ден от Australian Open, като в него предстоят да се изиграят няколко от решаващите мачове в турнира. За българската публика особено интересно ще бъде финалът при младежите на двойки, където Димитър Кисимов и партньорът му Конър Дойг ще спорят за трофея с австралийската двойка Имерали Ибраими – Купър Коуз. Техният мач трябва да започне не по-рано от 7:30 часа българско време.

Гвоздеят в програмата е финалът при жените. Там една срещу друга излизат Арина Сабаленка от Беларус и Елена Рибакина от Казахстан. Двете трябва да излязат на корта не по-рано от 10:30 часа. До този момент Сабаленка триумфира два пъти в турнира (2023, 2024), а това ще бъде неин четвърти пореден финал.

Иначе програмата за деня се открива от полуфиналите при девойките, като и двата мача трябва да започнат не по-рано от 3:00 часа. В единия двубой Ксения Ефремова от Франция играе с рускинята Рада Золотарева.

Другият мач по същото време е между американката Тиа Фроудън и Екатерина Тупицина от Русия.

По това време стартира и финалът на двойките при жените, където в единия отбор са Анна Данилина от Казахстан и Александра Крунич от Сърбия, а в другия тим са Елизе Мертенс от Белгия и Шуай Жанг от Китай.

Веднага след това ще бъдат полуфиналите и при юношите, които започват от 4:30 часа. Там в едната среща казахстанецът Зангар Нурланули играе с Ханс Кийтън от САЩ.

В другия двубой японецът Рьо Табата се изправя срещу Жига Шешко от Словения.

В 5:30 часа е и следващият голям финал за вечерта, когато е спорът за титлата в двойките при мъжете. Там изцяло австралийска двойка в лицето на Джейсън Кублер и Марк Помънс, в опит да зарадват домакинската публика, излизат срещу американеца Крисчън Харисън и Нийл Скупски от Великобритания.

За 6:00 часа е насрочен още един финал, в който девойките трябва да определят победителя на двойки. Интересното е, че в този мач и четирите състезателки са представителки на Чехия, като това са Алена и Яна Ковачкова в единия отбор и Тереза Херманова и Дениса Жолдакова в другия тим.

