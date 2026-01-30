Жребият в Лига Европа: днес стават ясни плейофните сблъсъци, Лудогорец ще научи своя противник

Днес ще бъде изтеглен жребият за плейофния кръг от елиминационната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Той ще включва общо 16 тима, които са завършили от девето до 24-о място в основната лига фаза на турнира. Първите осем отбора се класират директно за 1/8-финалите, а допълнителната пресявка ще трябва да излъчи техните противници в първия същински кръг на елиминационната фаза.

Общо 16-те отбора ще бъдат разделени като осем от тях ще бъдат поставени, това ще са класиралите се между девета и 16-а, и непоставени, това ще са класиралите се между 17-а и 24-а позиции. Добрата новина за България е, че именно в тази втора група присъства и българският представител Лудогорец. Тимът от Разград ще се изправи или срещу германския Щутгарт, или срещу унгарския Ференцварош на 1/16-финалите на Лига Европа. Двата тима финишираха основната фаза на 11-а и 12-а позиция и според правилата на турнира ще се изправят срещу 21-ия Селтик или 22-ия Лудогорец. При победа пък българите ще играят срещу един измежду потугалските Брага или Порто.

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Поставените тимове са: Генк (Белгия), Болоня (Италия), Щутгарт (Германия), Ференцварош (Унгария), Нотингам Форест (Англия), Виктория Пилзен (Чехия), Цървена звезда (Сърбия), Селта Виго (Испания)

Непоставените тимове са: ПАОК (Гърция), Лил (Франция), Фенербахче (Турция), Панатинайкос (Гърция), Селтик (Шотландия), Лудогорец (България), Динамо (Хърватия), Бран (Норвегия)

Ден по-късно на 27-и февруари ще бъде изтеглен официалният жребий за 1/8-финалите в турнира.