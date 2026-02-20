ФИФА ще партнира със Съвета за мир на Тръмп

Съветът за мир на президента на САЩ Доналд Тръмп проведе първото си заседание във Вашингтон с представители на множество държави, както и с необичаен гост: президента на световната футболна централа ФИФА Джани Инфантино, съобщи АП.

„Всички трябва да подкрепят мира“, каза Джани Инфантино във Вашингтон, добавяйки, че ФИФА също иска да помогне.

В рекламно видео, представено от Инфантино, ФИФА очерта планове за изграждане на игрища и стадион за до 25 000 зрители в ивицата Газа.

Тръмп заяви, че ФИФА ще помогне и за набирането на 75 милиона долара за футболни проекти в Газа.

В откриващата си реч на срещата Тръмп каза: „Джани ще доведе звезди в района.“

На жребия за Световното първенство във Вашингтон в началото на декември 2025 г., Инфантино връчи на Тръмп новооснована награда за мир на ФИФА, което предизвика много полемики.

След месеци на многократно заявяване, че заслужава Нобеловата награда за мир, Тръмп каза на заседанието на Съвета за мир: „Не ме интересува Нобеловата награда. Грижа ме е да спасявам животи.“