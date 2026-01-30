Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

Популярни
  • 30 яну 2026 | 00:26
  • 548
  • 2
Старши треньорът на Ница Клод Пюел даде мнението си след поражението на тима с 0:1 от Лудогорец в мач от основната фаза на Лига Европа.

"Интерсен мач. Знаехме, че Лудогорец е добър отбор. Имахме обаче ситуации, в които да отбележим, но не успяхме. Видяхме повече зрялост в тима на Лудогорец, но това е нормално.

Лудогорец има добър колектив. Може да бъде опасен. Пожелавам на отбора да стигне възможно най-далеч в турнира", заяви опитният треньор на Ница.

Снимки: Борислав Цветанов

