Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо: Имаме голям потенциал

Хьогмо: Имаме голям потенциал

  • 30 яну 2026 | 00:21
  • 1658
  • 0

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от победата с 1:0 над Ница и класирането за елиминациите на Лига Европа. Норвежецът е на мнение, че отборът му има доста голям потенциал.

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

“Преди почивката имахме няколко положения и знаехме, че голът идва. Имахме още шансове да вкараме и още. Имахме и някои проблеми, за да стигнем до още повече положения. През второто полувреме имахме контрол и запазихме вратата си, което бе много важно. Бонман направи добър мач, но и целият отбор стоеше много добре. Тази победа показва нашия характер и че сме отбор, който знае как да печели. Беше важно да стигнем до този един мач. Ние имаме потенциал и ми харесва начинът на игра. Ако развием този потенциал бихме били още по-добри”, каза Хьогмо.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

Чочев: Това е голям успех за българския футбол

  • 30 яну 2026 | 00:44
  • 393
  • 0
Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

Клод Пюел: Пожелавам на Лудогорец да стигне възможно най-далеч в турнира

  • 30 яну 2026 | 00:26
  • 548
  • 2
Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

  • 30 яну 2026 | 00:15
  • 399
  • 2
Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

Петър Станич: Важно бе отборът да продължи напред

  • 30 яну 2026 | 00:12
  • 742
  • 2
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 6018
  • 1
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 35644
  • 160
Виж всички

Водещи Новини

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 35644
  • 160
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 13996
  • 12
Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 00:00
  • 20313
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 6018
  • 1
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 22376
  • 186
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 10650
  • 14