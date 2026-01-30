Хьогмо: Имаме голям потенциал

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо бе доволен от победата с 1:0 над Ница и класирането за елиминациите на Лига Европа. Норвежецът е на мнение, че отборът му има доста голям потенциал.

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

“Преди почивката имахме няколко положения и знаехме, че голът идва. Имахме още шансове да вкараме и още. Имахме и някои проблеми, за да стигнем до още повече положения. През второто полувреме имахме контрол и запазихме вратата си, което бе много важно. Бонман направи добър мач, но и целият отбор стоеше много добре. Тази победа показва нашия характер и че сме отбор, който знае как да печели. Беше важно да стигнем до този един мач. Ние имаме потенциал и ми харесва начинът на игра. Ако развием този потенциал бихме били още по-добри”, каза Хьогмо.