11-те на Лудогорец и Ница

Лудогорец ще бъде домакин на Ница в последния си мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Срещата на “Хювефарма Арена” е с начален час 22:00 и ще бъде ръководена от чешка съдийска бригада начело с Онджей Берка.

Срещата се явява решаваща за класирането на Лудогорец към фазата на елиминациите. Към момента “орлите” са на границата на продължаването напред, като само една позиция ги дели от целта. Играчите на Пер-Матиас Хьогмо са на 25-о място с актив от седем точки, събрани след две победи и едно равенство.

ЛУДОГОРЕЦ - НИЦА

ЛУДОГОРЕЦ: 39. Бонман, 17. Сон, 24. Вердон, 4. Алмейда, 3. Недялков, 30. Нареси, 23. Дуарте, 14. Станич, 77. Маркус, 11. Видал, 29. Биле

НИЦА: 80. Диуф, 36. Манцунга, 28. Ба, 33. Менди, 20. Луше, 41. Евертон, 39. Кулибали, 22. Ндомбеле, 21. Янсон, 47. Гувея, 90. Карлос