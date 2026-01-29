Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Лудогорец ще бъде домакин на Ница в последния си мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Срещата на “Хювефарма Арена” е с начален час 22:00 и ще бъде ръководена от чешка съдийска бригада начело с Онджей Берка.

Хьогмо: Цялата група е много мотивирана за мача с Ница

Срещата се явява решаваща за класирането на Лудогорец към фазата на елиминациите. Към момента “орлите” са на границата на продължаването напред, като само една позиция ги дели от целта. Играчите на Пер-Матиас Хьогмо са на 25-о място с актив от седем точки, събрани след две победи и едно равенство.

За да се класират за елиминационната фаза трябва да стигнат най-малко до 24-а позиция, така че победата над французите на практика се явява условие сине ква нон. Съществува и минимален вариант, при който и точката да е достатъчна за шампионите, но той е илюзорен. При него Селтик трябва да загуби като домакин на Утрехт, а отборите на Фейенорд, Базел, Залцбург, ФКСБ и Го Ахед Ийгълс не трябва да печели своя мач, тъй като всички те имат по 6 точки и при успех биха събрали 9.

Вердон: Искаме да спечели всичко възможно, утре мачът ще е специален

При победа шансовете на “орлите” са значително по-големи, макар че отново не всичко ще зависи изцяло от тях самите. Основните конкуренти на българския тим и мачовете, от които ще се интересуват възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо, ще бъдат тези на Селтик, Йънг Бойс, Бран, Лил и Динамо Загреб. При загуба на един от първите четири изброени отбора и победа на Лудогорец българският шампион със сигурност ще се класира напред. Само при загуба на Динамо Загреб точките на двата отбора ще бъдат равни и тогава ще се гледа по-добрата голова разлика, която към момента е в полза на хърватите. При равенство на Селтик разградчани отново ще продължат напред, а при равенство на един измежду отборите на Йънг Бойс, Бран и Лил отново ще се стигне до сравнение на головата разлика. Към момента “орлите” имат по-добра такава единствено спрямо Йънг Бойс.