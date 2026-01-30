Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Лудогорец е във фазата на елиминациите в Лига Европа след минимален успех над Ница и благоприятно развитие в другите срещи - на живо от Разград с отзивите
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Петър Станич: Важно бе отборът да продължава напред

Петър Станич: Важно бе отборът да продължава напред

  • 30 яну 2026 | 00:12
  • 227
  • 1

Звездата на Лудогорец Петър Станич говори след важната победа с 1:0 над Ница в последен двубой от основната фаза на Лига Европа.

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!
Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

"Много тежък мач. Хубавото е, че спечелихме и зарадвахме феновете. Ще творим история, след като се класирахме за следващата фаза. Много се радвам, че съм сред любимците на феновете. Важно бе отборът да продължава напред. Ще видим колко далеч можем да стигнем.

Трябваше да бъдем търпеливи. 1:0 е сладък резултат. Важното е, че победата остава тук", заяви звездата на "орлите".

Следвай ни:

Снимки: Борислав Цветанов

Още от БГ Футбол

Арда завърши лагера си в Турция с победа

Арда завърши лагера си в Турция с победа

  • 29 яну 2026 | 19:40
  • 1264
  • 1
ЦСКА харесал бразилец, но има португалска конкуренция

ЦСКА харесал бразилец, но има португалска конкуренция

  • 29 яну 2026 | 18:18
  • 2190
  • 2
Георгиу: Целим се в максимално добро класиране

Георгиу: Целим се в максимално добро класиране

  • 29 яну 2026 | 17:55
  • 1993
  • 9
Монтана падна от Лениноградец

Монтана падна от Лениноградец

  • 29 яну 2026 | 17:40
  • 1431
  • 3
Дъждове преместиха контрола на Черноморец

Дъждове преместиха контрола на Черноморец

  • 29 яну 2026 | 17:34
  • 968
  • 0
Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

Продадените билети за Суперкупата стигнаха петцифрено число

  • 29 яну 2026 | 17:28
  • 41451
  • 122
Виж всички

Водещи Новини

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

  • 29 яну 2026 | 23:56
  • 28657
  • 121
Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

Официално: Хуан Переа вече е играч на Левски

  • 29 яну 2026 | 22:50
  • 10968
  • 7
Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

Дъжд от голове и интересни резултати в последния ден от основната фаза на Лига Европа

  • 30 яну 2026 | 00:45
  • 18061
  • 3
Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

Ето срещу кои два отбора може да се падне Лудогорец на елиминациите

  • 30 яну 2026 | 00:11
  • 1870
  • 0
Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

Готово! "Армията" стана първият стадион в столицата с цялостна козирка

  • 29 яну 2026 | 20:27
  • 20130
  • 177
Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

Олимпиакос срази Барселона в луд мач в Пирея, Везенков блести за гръцкия шампион

  • 29 яну 2026 | 23:16
  • 9330
  • 14