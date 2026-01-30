Петър Станич: Важно бе отборът да продължава напред

Звездата на Лудогорец Петър Станич говори след важната победа с 1:0 над Ница в последен двубой от основната фаза на Лига Европа.

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

"Много тежък мач. Хубавото е, че спечелихме и зарадвахме феновете. Ще творим история, след като се класирахме за следващата фаза. Много се радвам, че съм сред любимците на феновете. Важно бе отборът да продължава напред. Ще видим колко далеч можем да стигнем.



Трябваше да бъдем търпеливи. 1:0 е сладък резултат. Важното е, че победата остава тук", заяви звездата на "орлите".

Снимки: Борислав Цветанов