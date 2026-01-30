Популярни
Лудогорец е във фазата на елиминациите в Лига Европа след минимален успех над Ница и благоприятно развитие в другите срещи - на живо от Разград с отзивите
Бонман: Щастлив съм, че не допуснах гол

  • 30 яну 2026 | 00:15
Вратарят на Лудогорец Хендрик Бонман сподели първите си впечатления след победата с 1:0 над Ница в сблъсък от основната фаза на Лига Европа.

Мисията е изпълнена! Лудогорец е на елиминациите на Лига Европа!

"Важното е, че спечелихме. Това е най-хубавото. Бяхме близо да направим по-голяма разлика, но победата е най-важното. Бях там и имах късмет в дадени ситуации, но съм щастлив, че не допуснах гол.

За нас беше важно да спечелим. Не следяхме резултатите на другите отбори", заяви стражът на "орлите".

