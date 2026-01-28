Хьогмо: Цялата група е много мотивирана за мача с Ница

Старши треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо сподели очакванията си преди утрешния важен сблъсък с Ница от основната схема на Лига Европа. "Орлите" имат реални шансове да продължат напред в турнира, но за да се случи това, те трябва да се справят с предстоящия си съперник в Разград.

"Надявам се утре да се създаде добра атмосфера. През миналата седмица имахме доста тренировки с интензитет и тактика. Направихме нови стъпки, цялата група е много мотивирана за утрешния мач. Фокусът трябва да бъде върху нашата работа. Всички футболисти имат този фокус. Гледаме да си свършим работата, както трябва. Ще видим какво ще се случи занапред.

Отбори като Рейнджърс и Ница винаги опитват да се представят в най-добра светлина, особено в евротурнирите. Играчите на Ница ще искат да се представят по най-добрия начин, защото за тях това е шанс, който могат да използват. Имаме увереност, защото играем вкъщи. От последните два европейски мача у дома имаме 6 вкарани гола.

Доволен съм от начина, по който играхме и се борихме срещу ПАОК. Бяхме много близо до победата. Радвам се, че играчите са подготвени дори когато влязат от резервната скамейка да направят разликата.

Ница направи добър резултат срещу Нант. Изграждат увереност, което е нормално. Ние трябва да се представим по най-добрия начин. Има огромна конкуренция в техния отбор. Почти на всеки пост имат по трима играчи.

Това, което виждам по време на тренировките, е една силно мотивирана група. Гледаме към следващата седмица, независимо какъв ще е резултатът в утрешния мач.

Виждам, че отборът има дневен фокус и се развива всеки един ден. Виждам подобрение. Има глад нещата да се случват по-добре, което е ключово за отбора. Изключително впечатляващо е да работя в една такава организация. Когато печелиш много години, хората отстрани виждат, че нещата се случват естествено", заяви Хьогмо.