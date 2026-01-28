Популярни
  Лудогорец
  2. Лудогорец
  Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

  • 28 яну 2026 | 19:46
  • 414
  • 1
Фенове посрещнаха Ница на варненското летище

Около 17:00 часа, с редовен полет от Ница, играчите на местния отбор кацнаха на варненското летище. Около двадесетина привърженици на футбола, между които и култовият Стефчо автографа, пристигнал от Пловдив, бяха сред посрещачите.

Имаше доста привърженици на Байерн, които очакваха Данте, но се оказа, че звездата на Ница е извън групата. Настоящия треньор Клод Пуйол, който е клубна легенда на Монако, Танги Ндомбеле, Мохамед Али Чо и  Софияни Диоп се снимаха и разписваха картички с охота.

Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница
Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

След края на фотографията делегацията на французите се насочи към чакащия ги автобус и потегли към Разград, където утре Ница среща Лудогорец в среща от основната схема на Лига Европа.

Пламен Трендафилов

