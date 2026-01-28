Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
  Вердон: Искаме да спечели всичко възможно, утре мачът ще е специален

Вердон: Искаме да спечели всичко възможно, утре мачът ще е специален

  28 яну 2026 | 15:27
  • 186
  • 0
Вердон: Искаме да спечели всичко възможно, утре мачът ще е специален

Защитникът на Лудогорец Оливие Вердон сподели мнението си преди утрешното ключово домакинство на Лудогорец срещу Ница в последния двубой от основната фаза на Лига Европа. Той разкри очакванията си за двубоя и дали той ще бъде специален за него.

„Да за мен ще бъде специален мач, защото ще се изправим срещу френски отбор. Много от моите приятели във Франция ми се обадиха да ме подкрепят за този мач. Все пак аз искам да се представим по най-добрият начин, за да покажем, че Лудогорец е един голям и успешен клуб и се надявам това да се случи срещу отбора на Ница, който също е голям клуб. Ние сме се подготвили за този мач и се надяваме да спечели 3-те точки, те нямат какво да губят в този мач. Преди познавах човек от отбора, но той вече не е там и не сме говорили нищо специално“, разкри Вердон.

Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница
Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

„Всеки мач за нас всеки мач ще бъде финал до края на сезона. Искаме да спечелим всичко възможно. Когато си в Лудогорец, амбициите са много големи. Най-важното е да сме спокойни и умни. Всяка година е трудно. За нас всеки един мач е труден, дори срещу по-малките отбори, защото те искат да се покажат срещу нас. Направихме доста добър подготвителен лагер в Турция и се надявам в края на сезона да сме щастливи“, завърши бранителят.

