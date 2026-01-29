Ювентус пак удари на камък в търсенето на нов нападател

От Ювентус претърпяха пореден провал в търсенето си на нов нападател през зимния трансферен прозорец, след като Тотнъм е отказал да прекрати преотстъпването на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, съобщават в Англия и Италия.

„Старата госпожа“ се надяваше да вземе под наем френския национал, както направи през миналия януари. Самият той също имал голямо желание за това и го заявил пред Тотнъм. От ПСЖ не били против подобно развитие, но „шпорите“ са отказали да сложат преждевременен край на преотстъпването на Коло Муани, който има общо 24 мача с 3 гола и 3 асистенции през този сезон. Така „бианконерите“ за втори път не успяха да си върнат 27-годишния нападател, след като през миналото лято не успяха да се споразумеят с парижани въпреки продължителните преговори между двата клуба.

По-рано този месец пък Ювентус първо срещна отказа на Кристъл Палас за Жан-Филип Матета, а след това се договори с Фенербахче за Юсеф Ен-Несири, който обаче не прие предложението на торинския гранд. През последните часове в Турция се появиха слухове, че клубът ще се насочи към Джон Дюран, който играе именно при „фенерите“ като преотстъпен от Ал-Насър, но Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо отхвърлиха тези твърдения.

