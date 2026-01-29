Популярни
»
Гледай на живо

Лудогорец излиза срещу Ница с поглед към елиминациите на Лига Европа - всичко или нищо за тима от Разград
  Sportal.bg
  Футбол свят
Ювентус пак удари на камък в търсенето на нов нападател

  • 29 яну 2026 | 20:08
  • 876
  • 0

От Ювентус претърпяха пореден провал в търсенето си на нов нападател през зимния трансферен прозорец, след като Тотнъм е отказал да прекрати преотстъпването на Рандал Коло Муани от Пари Сен Жермен, съобщават в Англия и Италия.

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

„Старата госпожа“ се надяваше да вземе под наем френския национал, както направи през миналия януари. Самият той също имал голямо желание за това и го заявил пред Тотнъм. От ПСЖ не били против подобно развитие, но „шпорите“ са отказали да сложат преждевременен край на преотстъпването на Коло Муани, който има общо 24 мача с 3 гола и 3 асистенции през този сезон. Така „бианконерите“ за втори път не успяха да си върнат 27-годишния нападател, след като през миналото лято не успяха да се споразумеят с парижани въпреки продължителните преговори между двата клуба.

По-рано този месец пък Ювентус първо срещна отказа на Кристъл Палас за Жан-Филип Матета, а след това се договори с Фенербахче за Юсеф Ен-Несири, който обаче не прие предложението на торинския гранд. През последните часове в Турция се появиха слухове, че клубът ще се насочи към Джон Дюран, който играе именно при „фенерите“ като преотстъпен от Ал-Насър, но Джанлука Ди Марцио и Фабрицио Романо отхвърлиха тези твърдения.

Снимки: Gettyimages

