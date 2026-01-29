Спалети: Липсваше ни класа

Лучано Спалети призна, Ювентус е трябвало да покаже „повече класа и е бил твърде бавен“ при нулевото равенство с Монако в Шампионската лига. „Бианконерите“ знаеха, че са си осигурили място в плейофите и изглеждаха сравнително доволни да спечелят точка на „Луи II“. Наставникът вярва, че тепърва тимът му ще остави следа в турнира.

„Натрупа се известна умора, затова направих промени, за да намеря повече свежест и да създам по-добро темпо. Не успяхме, но се изправихме срещу отбор, който постоянно ни принуждаваше да спринтираме назад по 100 метра с бързина и агресия. Техните контраатаки наистина те изтощават. Сега отборът ни има повече самочувствие, така се доказва кой си. Трябва да покажем постоянство, но днес не го направихме по отношение на темпото, стабилността и играта по широчина, когато владеехме топката“, заяви Спалети.

„Беше труден мач, те бяха агресивни, а ние сбъркахме твърде много пасове, така че липсваше класа. Действахме твърде бавно и това ми дава тема за разговор с отбора. Справихме се добре в защита при техните контраатаки, но от средата на терена нагоре трябваше да покажем повече качество“, допълни специалистът.

Юве завършва на 13-о място и ще играе срещу Брюж или Галатасарай в плейофите, след което ще се изправи срещу Ливърпул или Тотнъм в осминафиналите.

„Трябва да се изправим срещу всички, имаме потенциала да имаме думата срещу всеки съперник. И днес играхме срещу остри и бързи нападатели, това е нещо, с което трябва да се справяш“, завърши наставникът.