Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

  • 29 яну 2026 | 13:14
  • 255
  • 0

Младият френски пилот Лео Росел записа в рали “Монте Карло” първата си победа в WRC2. Той се възползва по отличен начин от отпадането на двамата заводски пилоти на Ланча: по-големият му брат Йоан Росел и българският пилот Николай Грязин, за да спечели. Росел-старши катастрофира още в първата отсечка, а Грязин отпадна в 12 етап, точно като беше свил изоставането си от Лео на по-малко от 11 секунди и беше заличил 30 секунди от аванса му за три етапа.

Лео Росел обаче е уверен, че двамата пилоти на Ланча са фаворити за световната титла в WRC2 този сезон, като пилотът на 2C Competition има преки наблюдения от работата на Йоан и Грязин, а и в края на миналата година направи двудневен тест за PH Sport и Ланча.

Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона
Шесто място за Николай Грязин в WRC2 на старта на сезона

“Миналата година направих два дни тестове с Ypsilon на Ланча, един на асфалт и един на макадам - обясни Лео Росел пред френското издание Rallye Sport. - И още от първия завой усетих разликата, особено на макадам, където те са постигнали сериозен прогрес. Защото точно на макадам представяне на С3 не беше достатъчно добро.

“Тази година аз нямам амбиции да съм световен шампион, но сега е идеалният момент да покажа какво мога с оглед на промените в правилата за сезон 2027 и да се боря за място за догодина.

Доставчикът на гуми в WRC капитулира пред гнева на Ожие
Доставчикът на гуми в WRC капитулира пред гнева на Ожие

“Надявам се, че един от двамата заводски пилоти на Ланча и Стелантис - Йоан или Николай, ще спечели световната титла. Видяхме в рали “Монте Карло”, че новата кола е много конкурентна, въпреки че ралито беше много нетипично и различно.”

Лео Росел потвърди, че следващите му сигурни състезания в Световния рали шампионат са два асфалтови старта: “Канарски острови” и “Хърватия” и един на макадам - “Португалия”, но за момента все още няма яснота къде ще стартира през втората половина на годината.

Кога ще видим следващата атака на Ланча в WRC2?
Кога ще видим следващата атака на Ланча в WRC2?
 Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота
Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота
Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

Любо Руйков комбинира училището с подготовката за Формула 4

  • 28 яну 2026 | 19:55
  • 2189
  • 0
Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

Кими Антонели затвърди доминацията на Мерцедес в третия ден в Барселона

  • 28 яну 2026 | 19:35
  • 6023
  • 0
Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

Новият двигател е създал напрежение в Ред Бул

  • 28 яну 2026 | 19:26
  • 2933
  • 0
В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

В Ауди не се притесняват от трудния шейкдаун в Барселона

  • 28 яну 2026 | 19:20
  • 1261
  • 0
От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

От Уилямс отрекоха да имат проблеми с теглото на FW48

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1630
  • 0
Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

Новите коли във Формула 1 изискват повече време за ремонти

  • 28 яну 2026 | 18:08
  • 1950
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

Крушарски обяви: Хуан Переа преминава в Левски

  • 29 яну 2026 | 10:39
  • 18037
  • 35
Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

Христо Крушарски: Онзи с пурата напълни язовирите със сълзи! Чужденци искат да инвестират в Локомотив

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 17139
  • 9
БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

БФС с конгрес през март и нова визия - ето взетите решения от заседанието на Изпълкома

  • 29 яну 2026 | 13:04
  • 4362
  • 0
Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

Всичко или нищо за Лудогорец срещу Ница

  • 29 яну 2026 | 06:30
  • 13687
  • 23
Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

Пътят към финала започва да се изяснява: вижте потенциалните съперници в елиминациите на Шампионската лига

  • 29 яну 2026 | 10:00
  • 12572
  • 8
Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

Криза в Реал Мадрид, Перес изисква промяна в отношението на звездите

  • 29 яну 2026 | 11:08
  • 6014
  • 13