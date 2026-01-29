Победителят от “Монте Карло” иска титла за Грязин или Росел

Младият френски пилот Лео Росел записа в рали “Монте Карло” първата си победа в WRC2. Той се възползва по отличен начин от отпадането на двамата заводски пилоти на Ланча: по-големият му брат Йоан Росел и българският пилот Николай Грязин, за да спечели. Росел-старши катастрофира още в първата отсечка, а Грязин отпадна в 12 етап, точно като беше свил изоставането си от Лео на по-малко от 11 секунди и беше заличил 30 секунди от аванса му за три етапа.

Лео Росел обаче е уверен, че двамата пилоти на Ланча са фаворити за световната титла в WRC2 този сезон, като пилотът на 2C Competition има преки наблюдения от работата на Йоан и Грязин, а и в края на миналата година направи двудневен тест за PH Sport и Ланча.

First-ever WRC2 victory! 👏



From the third step of the podium in 2025 to the highest step in 2026 — Léo Rossel and Guillaume Mercoiret take a #WRC2 win at Rallye Monte-Carlo!#WRC | #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/QECEHTMH4d — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) January 25, 2026

“Миналата година направих два дни тестове с Ypsilon на Ланча, един на асфалт и един на макадам - обясни Лео Росел пред френското издание Rallye Sport. - И още от първия завой усетих разликата, особено на макадам, където те са постигнали сериозен прогрес. Защото точно на макадам представяне на С3 не беше достатъчно добро.

“Тази година аз нямам амбиции да съм световен шампион, но сега е идеалният момент да покажа какво мога с оглед на промените в правилата за сезон 2027 и да се боря за място за догодина.

“Надявам се, че един от двамата заводски пилоти на Ланча и Стелантис - Йоан или Николай, ще спечели световната титла. Видяхме в рали “Монте Карло”, че новата кола е много конкурентна, въпреки че ралито беше много нетипично и различно.”

Лео Росел потвърди, че следващите му сигурни състезания в Световния рали шампионат са два асфалтови старта: “Канарски острови” и “Хърватия” и един на макадам - “Португалия”, но за момента все още няма яснота къде ще стартира през втората половина на годината.

#RallyeMonteCarlo shows no mercy.

That’s why it’s the ultimate proving ground.



Snow, ice, extreme conditions — and a clear statement: #YpsilonRally2HFIntegrale is built to compete at the highest level.

A comeback. A victory. A future in motion. 🚀#Lancia #LanciaIsBack #WRC2 pic.twitter.com/dpvbjrfm72 — Lancia (@lancia_official) January 26, 2026

