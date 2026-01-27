Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

  • 27 яну 2026 | 19:23
  • 137
  • 0

4-кратният световен рали шампион Юха Канкунен, който е и заместник-шеф на заводския тим на Тойота в WRC коментира представянето на новия пилот на отбора Оливър Солберг, който стартира сезона с победа в рали „Монте Карло“.

Оливър излезе начело във втората отсечка, след това записа три излитания от трасето, но на финала имаше повече от сериозен аванс пред съотборниците си Елфин Еванс и Себастиен Ожие, които нито веднъж не успяха да го атакуват успешно.

„Това рали „Монте Карло“ беше като едно време – коментира тежките условия през уикенда Юха. – Нямаше по-чисто пилотиране от това на Оливър, въпреки че той извади късмет.

„При второто минаване на „Ла Бреол“ в събота Оливър излетя от пътя и се върна, но ако канавката беше дълбока един метър или в нея имаше голям камък, за него всичко щеше да приключи там. Но в рали „Монте Карло“ имаш нужда от късмет. Аз съм стартирал 15 пъти в това рали и знам, че ти трябва и късмет, за да стигнеш до финала.

„Също така трябва да си спокоен и търпелив, още преди старта казах, че тук не можеш да атакуваш на пълна газ от старта до финала. Трябва постоянно да си нащрек.

„В шампионата става много интересно, мисля, че десет от пилотите с Rally1 автомобили ще се опитат да се борят за титлата. Включително и Оливър, но той има много съперници.

„Да не забравяме, че има ралита, в които Солберг няма много опит – като „Хърватия“. Трябва да гледаме цялостната картина в шампионата. Но е факт, че Оливър кара страхотно през уикенда, също като Ожие и аз му свалям шапка.“

