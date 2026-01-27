Кога ще видим следващата атака на Ланча в WRC2?

Завръщането на Ланча в Световния рали шампионат в рали “Монте Карло” се оказа вълнуващо и драматично като истинска италианска история - Йоан Росел отпадна още в първата отсечка, Николай Грязин беше на крачка от това да оглави класирането и да спечели победата в WRC2, но също отпадна и накрая Росел завърши първи в “Супер неделя”-та и отмъкна супер важните 5 точки от звездите на заводските отбори.

От темпото, което демонстрираха Росел и Грязин беше ясно, че в “Монте Карло” те няма как да бъдат спрени, но победата отиде при Лео Росел - по-малкият брат на Йоан, който беше по-постоянен и внимателен.

За първи път от 2005 насам представител на фамилия Солберг води в WRC

Пилотите на Ланча ще пропуснат снежното рали “Швеция”, като се очаква, че следващият старт на екипа ще е на асфалта в Хърватия, където двамата отново ще са фаворити, без значение каква ще е конкуренцията, въпреки че се очакват доста по-силни пилоти. И ще е интересно прякото сравнение на темпото на Росел и Грязин срещу най-доброто, което могат да предложат отборите, които работят с Тойота и Шкода в WRC2, като нивото е супер високо.

Принтспорт и Тойота спечелиха титлата в последните две години - през 2024 световен шампион в WRC2 стана Сами Паяри, а през 2025 - Оливър Солберг, като вече и двамата са заводски пилоти на японската компания в WRC.

Над 10 компании имат интерес към WRC по новите правила

Снимка: Ланча