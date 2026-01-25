Как Лудогорец може да продължи напред след мача с Ница

С поражението си от Рейнджърс в Шотландия Лудогорец изпусна позицията си в зоната, която дава право на продължаване напред към елиминационната фаза на Лига Европа. В момента "орлите" са на 25-о място със седем точки, като само една позиция по-нагоре би ги пратила към 1/16-финалите.

Така домакинството на Лудогорец срещу Ница в четвъртък, което е последният двубой на българския шампион от фазата, се явява и последен шанс за възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо да продължат напред.

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Възможните сценарии това да се случи са няколко, като единствено при загуба Лудогорец няма да има никакви шансове за класиране. Причината е, че отборът на Селтик, който към момента заема 24-то място, има точка повече след равенството си с Болоня в последния мач.

При равенство на Лудогорец срещу френския тим в Разград шансовете са минимални, но все пак съществуват. Българският тим ще трябва да се надява на задължителна загуба на Селтик у дома срещу Утрехт, като в такъв случай ще се гледа головата разлика на двата отбора. Към момента тя е равна, но при поражение на „детелините“ ситуацията ще се развие в полза на разградчани. В допълнение нито един от отборите на Фейенорд, Базел, Залцбург, ФКСБ и Го Ахед Ийгълс не трябва да печели своя мач, тъй като всички те имат по 6 точки и при успех биха събрали 9.

Победата, разбира се, е най-добрият вариант за Лудогорец, тъй като тогава шансовете на „орлите“ са значително по-големи, макар че отново не всичко ще зависи изцяло от тях самите. Основните конкуренти на българския тим и мачовете, от които ще се интересуват възпитаниците на Пер-Матиас Хьогмо, ще бъдат тези на Селтик, Йънг Бойс, Бран, Лил и Динамо Загреб. При загуба на един от първите четири изброени отбора и победа на Лудогорец българският шампион със сигурност ще се класира напред. Само при загуба на Динамо Загреб точките на двата отбора ще бъдат равни и тогава ще се гледа по-добрата голова разлика, която към момента е в полза на хърватите. При равенство на Селтик разградчани отново ще продължат напред, а при равенство на един измежду отборите на Йънг Бойс, Бран и Лил отново ще се стигне до сравнение на головата разлика. Към момента „орлите“ имат по-добра такава единствено спрямо Йънг Бойс. Припомняме, че при равенство в головата разлика се гледа броят на отбелязаните попадения – сценарий, който също не е изключен.

Ето и кои са важните мачове, които Лудогорец ще трябва да следи паралелно със своя сблъсък, тъй като всички срещи ще се играят по едно и също време.

Селтик – Утрехт, Щутгарт – Йънг Бойс, Щурм Грац – Бран, Лил – Фрайбург и Мидтиланд - Динамо Загреб

Варианти за Лудогорец има, като шансовете дори не са никак малки, но голяма част от тях минават през задължителната победа на тима в домакинството срещу Ница в четвъртък.