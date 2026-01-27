Популярни
Лудогорец обяви програмата си преди домакинството срещу Ница в Лига Европа

Лудогорец ще даде официалната си пресконференция преди домакинството срещу френския Ница от осмия кръг в основната фаза на турнира Лига Европа утре (сряда) от 13:30 часа на стадион "Хювефарма Арена" в Разград.

В брифинга участие ще вземат старши треньорът Пер-Матиас Хьогмо и Оливие Вердон, съобщиха от клуба.

Двубоят срещу френския тим предстои в четвъртък (29 януари) от 22:00 часа. Официалната тренировка на Лудогорец утре започва в 19:00 часа на "Хювефарма Арена" и ще бъде открита за журналисти в първите 15 минути.

Тренировката и пресконференцията на Ница в сряда ще се проведат във Франция.

