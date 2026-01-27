Чех ще свири двубоя на Лудогорец срещу Ница

Чешкият съдия Онджей Берка ще ръководи последната среща на българския шампион Лудогорец в основната групова фаза на турнира Лига Европа срещу френския Ница в четвъртък (29-и януари).

Помощници на Берка ще бъдат неговите сънародници Камил Хайек и Матей Вълчек, а четвърти съдия е Онджей Пеханец. Отговарящите за видеоповторенията арбитри също са от Чехия. Главен ВАР-съдия е Томаш Коцоурек, а асистент ВАР-съдия е Мирослав Зелинка.

Хьогмо и Вердон ще говорят преди сблъсъка с Ница

Съдийски наблюдател ще бъде германската легенда сред арбитрите Хелмут Флайшер, а делегат на УЕФА е Михай Мариус-Андриес от Румъния. Алойзие Шупраха от Хърватия пък е изпратен от европейската централа като ментор на делегата и съдиите.

За 38-годишният Берка ръководенето на мач на стадиона в Разград не е нещо ново. Той беше главен арбитър на 11 ноември 2023 година на мача от Лигата на конференциите между Лудогорец и турския Фенербахче. Разградчани спечелиха срещата с 2:0 с попадения на Якуб Пьотровски и Руан Круз.

Мачът на стадион „Хювефарма Арена“ е с начален час 22:00 часа българско време и е с важно значение за домакините, които при победа ще влязат в първите 24 отбора на крайното класиране и ще продължат към плейофния кръг на елиминациите. Разградчани са на 25-о място със 7 точки, на една от Селтик, който е точно над тях, и 2 след Лил, Бран и Йънг Бойс. Отборът на Ница е на 33-о място и отдавна е отпаднал от битката за място във втората фаза, тъй като има едва 3 точки.