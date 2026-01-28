Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бившият испански национал Алберт Риера е фаворит за нов треньор на Айнтрахт (Франкфурт), съобщават медиите в Германия. Младият 43-годишен специалист, който през активната си кариера игра за клубове като Ливърпул, Манчестър Сити и Галатасарай, в момента води словенския първодивизионен Целье.

🚨🦅 EXCLUSIVE | Albert #Riera (NK Celje) is currently the top candidate to become the new head coach of Eintracht Frankfurt.



Axel Hellmann confirmed yesterday: “We’re on the final stretch” - and it is expected to be Riera. Slovenian sources closely involved in the process… pic.twitter.com/xwGHb9T1hF — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 27, 2026

Според информациите, немският клуб си е харесал именно испанеца за наследник на освободения Дино Топмьолер, като Риера вече е дал съгласието си. Преговорите между Айнтрахт и Целье продължават, като желанието на „орлите“ е той да бъде на пейката още през уикенда за мача с Байер (Леверкузен).

Треньорската си кариера Алберт Риера прекарва основно в Словения, в тимовете на Олимпия (Любляна) и Целье. В столичния клуб той записа дубъл още през първия си сезон 2022/2023 като наставник. В Целье, където е треньор за втори път, Риера пък спечели националната купа през миналия сезон. Там испанецът е треньор на бившите играчи на Лудогорец Симон Слуга и Жан Карничник. Отборът е абсолютно доминиращ в момента в словенското първенство, като има цели 12 точки преднина на върха и само една допусната загуба.

🚨⏳ At the moment, there is NO agreement between Eintracht Frankfurt and NK Celje regarding Albert #Riera. Negotiations are ongoing. Riera is also not en route yet.



Eintracht are working at full speed. However, as negotiations could still take time, it remains unclear whether… pic.twitter.com/SceFV0IHl6 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) January 28, 2026

Риера води и френския Бордо в Лига 2, преди клубът да фалира и да бъде изхвърлен сред аматьорите.

