Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Айнтрахт (Франкфурт)
  3. Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

Бивш испански национал, минал през Ливърпул и Ман Сити, е фаворит за треньор на Айнтрахт

  • 28 яну 2026 | 19:31
  • 816
  • 0

Бившият испански национал Алберт Риера е фаворит за нов треньор на Айнтрахт (Франкфурт), съобщават медиите в Германия. Младият 43-годишен специалист, който през активната си кариера игра за клубове като Ливърпул, Манчестър Сити и Галатасарай, в момента води словенския първодивизионен Целье.

Според информациите, немският клуб си е харесал именно испанеца за наследник на освободения Дино Топмьолер, като Риера вече е дал съгласието си. Преговорите между Айнтрахт и Целье продължават, като желанието на „орлите“ е той да бъде на пейката още през уикенда за мача с Байер (Леверкузен).

Треньорската си кариера Алберт Риера прекарва основно в Словения, в тимовете на Олимпия (Любляна) и Целье. В столичния клуб той записа дубъл още през първия си сезон 2022/2023 като наставник. В Целье, където е треньор за втори път, Риера пък спечели националната купа през миналия сезон. Там испанецът е треньор на бившите играчи на Лудогорец Симон Слуга и Жан Карничник. Отборът е абсолютно доминиращ в момента в словенското първенство, като има цели 12 точки преднина на върха и само една допусната загуба.

 Риера води и френския Бордо в Лига 2, преди клубът да фалира и да бъде изхвърлен сред аматьорите.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

ФИФА отчете рекорден брой международни трансфери през 2025 година

  • 28 яну 2026 | 19:36
  • 245
  • 0
Стърлинг и Челси официално се разделиха

Стърлинг и Челси официално се разделиха

  • 28 яну 2026 | 18:55
  • 4663
  • 1
Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

Ювентус отново се опитва да си върне Коло Муани

  • 28 яну 2026 | 18:54
  • 1159
  • 0
Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

Нов удар за Борусия (Дортмунд) часове преди решителния мач с Интер

  • 28 яну 2026 | 18:27
  • 1308
  • 0
Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

Ла Лига предлага 50 евро на всеки, докладвал заведения, в които се излъчват нелегално мачове

  • 28 яну 2026 | 18:24
  • 834
  • 0
Интер преговаря с Ал-Итихад за французин

Интер преговаря с Ал-Итихад за французин

  • 28 яну 2026 | 18:18
  • 2804
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 54949
  • 149
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 15322
  • 3
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 6681
  • 9
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 160678
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 17497
  • 13
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 11942
  • 12