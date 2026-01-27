Педро Поро и Мики ван де Вен пропуснаха тренировката на Тотнъм преди мача с Айнтрахт

Популярни
  27 яну 2026 | 15:32
Педро Поро и Мики ван де Вен отсъстваха от тренировката на Тотнъм преди двубоя в Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт) в сряда. И двамата играха за "шпорите" при равенството срещу Бърнли (2:2) във Висшата лига в събота, но Поро бе сменен на почивката.

Капитанът на тима Кристиан Ромеро обаче участва в заниманието въпреки слуховете, че той може да се е контузил, след като изрита рекламно пано при радостта си от изравнителното попадение срещу Бърнли в края на мача. Жоао Палиня също тренира.

Вратарят Антонин Кински и нападателите Матис Тел и Рандал Коло Муани бяха на терена, противно на информациите, че те могат да сменят отбора в последните дни от трансферния прозорец.

Мениджърът на Тотнъм Томас Франк ще говори пред медиите по-късно във вторник, като тимът от Северен Лондон е на пето място в класирането на Шампионската лига, но се представя слабо в английската Висша лига, а и има само две победи в последните си 10 срещи във всички турнири. 

Снимки: Imago

