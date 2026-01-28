Двама играчи на Тотнъм катастрофираха преди сблъсъка с Айнтрахт

Футболистите на Тотнъм Уилсон Одобер и Рандал Коло Муани са участвали в автомобилен инцидент на 27 януари. Катастрофата е станала, докато двамата са пътували към летището преди мача от Шампионската лига срещу Айнтрахт (Франкфурт) в сряда (28 януари).

Произшествието се е случило на натоварената магистрала M25 в Хартфордшър, между 24-ти и 25-и изход, като 21-годишният Одобер е следвал 27-годишния Коло Муани в отделен автомобил.

Мениджърът Томас Франк потвърди, че за щастие и двамата играчи са излезли невредими от инцидента.

#thfc Just been sent some photos of Wilson Odobert and Randal Kolo Muani involved in a car crash today.



Both players are fortunately fine 🙏 pic.twitter.com/jxQCmut6du — Lilywhite Rose (@Lilywhite_Rose) January 27, 2026

„Коло Муани и Уилсон Одобер са добре. За съжаление, те бяха въвлечени в лека автомобилна катастрофа. Всички останали участници са добре. Причината е спукана гума. Те ще пътуват малко по-късно тази вечер“, обяви Франк.

Двамата все пак ще пътуват за Германия, въпреки че остава да се види дали ще вземат участие в мача.