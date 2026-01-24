Популярни
Хофенхайм продължи да лети, кошмарът за Айнтрахт не спира

  24 яну 2026
Хофенхайм продължи с блестящото си представяне през този сезон, след като срази с 3:1 като гост Айнтрахт (Франкфурт) в мач от 19-тия кръг на Бундеслигата. Тимът от Зинсхайм губеше с 0:1 на почивката, но през втората част излезе преобразен и обърна двубоя с три безответни попадения.

Така Хофе записа трета поредна победа и продължава да държи третото място в първенството, като се приближи само на точка до Борусия (Дортмунд), преди „жълто-черните“ да са изиграли своя мач. Кошмарната седмица за Айнтрахт пък не спира, след като клубът се раздели с Дино Топмьолер, загуби от Карабах в Шампионската лига и на практика отпадна от турнира, а сега и инкасира ново поражение. „Орлите“ нямат победа в последните си пет мача в Бундеслигата и се намират на 7-а позиция.

В 18-ата минута Айнтрахт излезе напред, след като топката достигна до Арно Калимуендо, той напредна и простреля националния страж Оливер Бауман – 1:0 за „франките“. При преднина за домакините приключи и първата част.

През втората част обаче Хофенхайм се преобрази и направи пълен обрат. Първо в 52-рата минута Макс Мьоерщет засече центриране отляво, надскочи стража на домакините Кауа и с глава изравни за 1:1. Осем минути по-късно съшо с глава се разписа и Озан Кабак след късо изпълнение на корнер. В 65-ата минута пък интригата окончателно приключи. Удар на Владимир Цоуфал рикошира в бранителя на Айнтрахт Аурел Аменда и стана неспасяем за Кауа, с което се оформи крайното 1:3 за Хофенхайм.

Снимки: Imago

