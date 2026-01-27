В Айнтрахт не са разсеяни от треньорските проблеми

Футболистите на Айнтрахт Франкфурт не са разсеяни от търсенето на нов треньор за отбора и ще се опитат да се представят по най-добрия начин в последния мач от груповата фаза на Шампионската лига. Тимът вече е елиминиран от турнира, като в последния си мач ще играе с Тотнъм при временния треньор Денис Шмит. Нападателят Ансгар Кнауф заяви, че треньорските проблеми "не ни засягат много, ако трябва да съм честен, това не е наш проблем". Той смята, че засега работят добре с Шмит, който има ясен план.

Педро Поро и Мики ван де Вен пропуснаха тренировката на Тотнъм преди мача с Айнтрахт

Временният треньор не успя да стабилизира защитата в двата си мача начело на тима, който допуска по три гола във всеки един от мачовете си през 2026, като Айнтрах има три загуби и две равенства.Говорителят на клуба Аксел Хелман разкри, че клубът е близо до подпис с нов треньор. За поста се споменават имената на треньора на Санкт Паули Александър Блесин, както и на бившия треньор на Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг Марко Розе. Сред кандидатите е и треньорът на Копенхаген Якоб Нееструп Хансен. Мачът срещу Тотнъм може да бъде последен за Шмит. "Много сме далеч от това да се предадем и да отстъпим дори и милиметър. Готови сме за добър резултат", увери треньорът.

Снимки: Gettyimages