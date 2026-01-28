Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Фулъм
  3. Фулъм и Манчестър Сити се разбраха за Оскар Боб, норвежецът дебютира срещу Ман Юнайтед

Фулъм и Манчестър Сити се разбраха за Оскар Боб, норвежецът дебютира срещу Ман Юнайтед

  • 28 яну 2026 | 18:09
  • 1092
  • 0
Фулъм и Манчестър Сити се разбраха за Оскар Боб, норвежецът дебютира срещу Ман Юнайтед

Фулъм и Манчестър Сити договориха трансфера на крилото Оскар Боб, който ще премине на "Крейвън Котидж" срещу 27 милиона паунда. "Гражданите" ще получат и 20% от евентуална бъдеща продажба на норвежеца, а освен това ще имат правото да си го върнат, ако изравнят офертата на трети клуб, който би пожелал в бъдеще да привлече Боб.

22-годишният норвежки национал ще премине прегледи, след което ще подпише дългосрочен договор с Фулъм. Той изигра общо 47 мача за Манчестър Сити, като отбеляза и три гола, но след привличането на Антоан Семеньо отпадна от сметките на Джосеп Гуардиола. Самият мениджър призна преди няколко дни, че крилото иска да напусне. От началото на този сезон Боб изигра 15 мача във всички турнири, но без да успее да се разпише.

Фулъм ще направи всичко възможно Боб да дебютира още при гостуването на Манчестър Юнайтед в края на седмицата.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

Дъглас Луис е преминал медицински прегледи преди трансфера в Астън Вила

  • 28 яну 2026 | 13:24
  • 1340
  • 0
Във Вердер все още вярват на своя треньор

Във Вердер все още вярват на своя треньор

  • 28 яну 2026 | 12:37
  • 629
  • 0
Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

Напускането на Дро Фернандес създало сериозно напрежение в Барса, Гави влязъл в конфликт с Ханзи Флик

  • 28 яну 2026 | 12:32
  • 14245
  • 27
Фиорентина искат да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

Фиорентина искат да вземат играч на Челси в опит да се подсилят в борбата за оцеляване

  • 28 яну 2026 | 12:12
  • 1751
  • 0
От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

От Саудитска Арабия отново искат да шокират всички и да привлекат носителя на "Златната топка"

  • 28 яну 2026 | 10:52
  • 13435
  • 14
Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

Ново видео разкрива за сериозно напрежение след поражението на Арсенал от Ман Юнайтед

  • 28 яну 2026 | 10:31
  • 14300
  • 21
Виж всички

Водещи Новини

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

Левски загря за Суперкупата с три гола във вратата на тим от Втора лига

  • 28 яну 2026 | 16:54
  • 46439
  • 121
ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

ЦСКА 1948 не се даде на лидера в Босна и Херцеговина

  • 28 яну 2026 | 17:45
  • 11683
  • 2
Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

Веласкес: Предстои мач, в който трябва да спечелим важен трофей за институцията, която представляваме

  • 28 яну 2026 | 17:30
  • 3974
  • 2
Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо решителните сблъсъци от Шампионската лига тук!

  • 28 яну 2026 | 06:45
  • 159282
  • 44
Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

Красив гол на Тодор Неделев донесе успех на Ботев (Пловдив) срещу Спартак (Варна)

  • 28 яну 2026 | 15:57
  • 15189
  • 12
Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

Синер си уреди мечтан дуел с Джокович

  • 28 яну 2026 | 13:39
  • 9998
  • 11