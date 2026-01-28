Фулъм и Манчестър Сити се разбраха за Оскар Боб, норвежецът дебютира срещу Ман Юнайтед

Фулъм и Манчестър Сити договориха трансфера на крилото Оскар Боб, който ще премине на "Крейвън Котидж" срещу 27 милиона паунда. "Гражданите" ще получат и 20% от евентуална бъдеща продажба на норвежеца, а освен това ще имат правото да си го върнат, ако изравнят офертата на трети клуб, който би пожелал в бъдеще да привлече Боб.
22-годишният норвежки национал ще премине прегледи, след което ще подпише дългосрочен договор с Фулъм. Той изигра общо 47 мача за Манчестър Сити, като отбеляза и три гола, но след привличането на Антоан Семеньо отпадна от сметките на Джосеп Гуардиола. Самият мениджър призна преди няколко дни, че крилото иска да напусне. От началото на този сезон Боб изигра 15 мача във всички турнири, но без да успее да се разпише.
Фулъм ще направи всичко възможно Боб да дебютира още при гостуването на Манчестър Юнайтед в края на седмицата.
Снимки: Imago