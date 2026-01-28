Популярни
Контролна среща: Ботев /Пд/ - Спартак /Вн/ 1:0
Уест Хам обяви привличането на крило, което трябва да помогне за спасението на тима

  • 28 яну 2026 | 14:36
  • 939
  • 1
Уест Хам обяви привличането на крило, което трябва да помогне за спасението на тима

От Уест Хам обявиха привличането на крилото Адама Траоре от Фулъм. 30-годишният бивш играч на Барселона и Уулвърхамптън отново ще играе под ръководството на Нуно Еспирито Санто, с когото работиха заедно на “Молиню” в периода между 2018 и 2021 година. Той ще носи номер 17 при “чуковете”. Фланговият футболист обикновено е използвам на десния фланг, но в Уест Хам на тази позиция играе капитанът на тима Джадър Боуен, така че той най-вероятно ще бъде преместен на левия фланг.

“Толкова съм щастлив тук и изключително доволен да помогна на отбора да демонстрира своите качества. Това е голям клуб с огромна фен база. Гледам мачове на тима от малък, когато съм гледал и филми за отбора. Познавам феновете и тяхната страст. Обичам предизвикателствата и мисля, че трябва да вървим мач по мач. Това е, което ще направим, опитвайки се да се раздаваме максимално. Смятам, че всичко идва от вярата, а аз вярвам, че ще постигнем това, за което се борим,” заяви Траоре пред официалния сайт на клуба.

“Чуковете” правят труден сезон и в момента са в зоната на изпадащите с 20 точки, като се намират на пет пред 17-ия Нотингам Форест, който е първият тим над чертата.

Снимки: Gettyimages

