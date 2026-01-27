Гуардиола за Галатасарай, сушата на Холанд и критиките към съдиите

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори преди утрешния сблъсък с Галатасарай от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига. “Гражданите“ в момента заемат 11-о място и дори победата може да се окаже недостатъчна за място в топ 8 и директно класиране за 1/8-финалите, защото преди последните мачове има цели осем отбора с 13 точки, какъвто е и активът на Сити.

“Бих предпочел да имаме повече точки, но сме си заслужили да имаме 13. Трябва просто да спечелим нашия мач и да видим къде ще завършим. Всички играчи в турската лига са изключителни, така че нашите фенове трябва да ни помогнат. Техните качества ги правят много труден съперник. Осимен е играч от топ класа. Крилата им са толкова бързи. Всички играчи са опитни. Това е един от най-големите клубове в Турция", заяви испанецът.

Запитан за битката с Арсенал за титлата в Премиър лийг, Гуардиола отговори: “Съсредоточени сме върху това, което ние трябва да направим. Ако се задоволяваме само с това, че сме претенденти, няма да сме достатъчно добри.

Относно това дали е прекалил с критиките, които оправи срещу младия рефер Фарай Халам, чийто дебют в Премиър лийг бе в мача на “гражданите” с Уулвърхамптън, Гуардиола изясни следното: “Извинявам се. Ако се е почувствал обиден, много съжалявам. Не е лесно при дебюта му… Знам, че са толкова чувствителни. Съдиите се защитават взаимно, което е напълно разбираемо. Така и трябва да бъде, но понякога и аз трябва да защитавам клуба си. Колко пъти критикувах съдиите през миналия сезон, който бе най-лошият ни от 10 години насам? Никога. След загубата от Манчестър Юнайтед коментирал ли съм съдиите? Отнасях се уважително в продължение на 10 години. Когато ги коментирам, имам аргументи да го направя. Това е единствената причина. Аз защитавам играчите си и клуба си”.

Гуардиола коментира и завръщането на “Етихад” на бившите играчи на Сити Илкай Гюндоган и Льорой Сане: “Двамата имаха огромен принос за нас. Чудесно е, че се завръщат. Невероятни гора”.

Пеп обясни още причината за головата суша на Ерлинг Холанд се корени в играта на целия отбор: “Трябва да играем по-добре... да създаваме повече положения и ще вкарваме. Никога не подценявайте голмайсторите, защото те ще ви накарат да замълчите”.

Снимки: Imago