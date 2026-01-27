Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Гуардиола за Галатасарай, сушата на Холанд и критиките към съдиите

Гуардиола за Галатасарай, сушата на Холанд и критиките към съдиите

  • 27 яну 2026 | 15:22
  • 1281
  • 0
Гуардиола за Галатасарай, сушата на Холанд и критиките към съдиите

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола говори преди утрешния сблъсък с Галатасарай от последния кръг на основната фаза на Шампионската лига. “Гражданите“ в момента заемат 11-о място и дори победата може да се окаже недостатъчна за място в топ 8 и директно класиране за 1/8-финалите, защото преди последните мачове има цели осем отбора с 13 точки, какъвто е и активът на Сити.

“Бих предпочел да имаме повече точки, но сме си заслужили да имаме 13. Трябва просто да спечелим нашия мач и да видим къде ще завършим. Всички играчи в турската лига са изключителни, така че нашите фенове трябва да ни помогнат. Техните качества ги правят много труден съперник. Осимен е играч от топ класа. Крилата им са толкова бързи. Всички играчи са опитни. Това е един от най-големите клубове в Турция", заяви испанецът.

Запитан за битката с Арсенал за титлата в Премиър лийг, Гуардиола отговори: “Съсредоточени сме върху това, което ние трябва да направим. Ако се задоволяваме само с това, че сме претенденти, няма да сме достатъчно добри.

Относно това дали е прекалил с критиките, които оправи срещу младия рефер Фарай Халам, чийто дебют в Премиър лийг бе в мача на “гражданите” с Уулвърхамптън, Гуардиола изясни следното: “Извинявам се. Ако се е почувствал обиден, много съжалявам. Не е лесно при дебюта му… Знам, че са толкова чувствителни. Съдиите се защитават взаимно, което е напълно разбираемо. Така и трябва да бъде, но понякога и аз трябва да защитавам клуба си. Колко пъти критикувах съдиите през миналия сезон, който бе най-лошият ни от 10 години насам? Никога. След загубата от Манчестър Юнайтед коментирал ли съм съдиите? Отнасях се уважително в продължение на 10 години. Когато ги коментирам, имам аргументи да го направя. Това е единствената причина. Аз защитавам играчите си и клуба си”.

Гуардиола коментира и завръщането на “Етихад” на бившите играчи на Сити Илкай Гюндоган и Льорой Сане: “Двамата имаха огромен принос за нас. Чудесно е, че се завръщат. Невероятни гора”.

Пеп обясни още причината за головата суша на Ерлинг Холанд се корени в играта на целия отбор: “Трябва да играем по-добре... да създаваме повече положения и ще вкарваме. Никога не подценявайте голмайсторите, защото те ще ви накарат да замълчите”.

Следвай ни:

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

В Байерн загубиха търпение с Упамекано и му поставиха краен срок

  • 27 яну 2026 | 13:45
  • 1233
  • 3
Байер взе нов вратар след контузията на Флекен

Байер взе нов вратар след контузията на Флекен

  • 27 яну 2026 | 13:10
  • 793
  • 0
Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

Удар за Карик: Доргу ще пропусне 10 седмици

  • 27 яну 2026 | 13:09
  • 6593
  • 1
Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз

Ювентус е готов да преподпише със Спалети и Йълдъз

  • 27 яну 2026 | 13:00
  • 2254
  • 5
Борнемут привлече вратар на Лацио

Борнемут привлече вратар на Лацио

  • 27 яну 2026 | 12:51
  • 1252
  • 2
Арсенал се срина! Юнайтед върна интригата в Премиър лийг, това е обзорът на 23-ия кръг

Арсенал се срина! Юнайтед върна интригата в Премиър лийг, това е обзорът на 23-ия кръг

  • 27 яну 2026 | 12:12
  • 1867
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

Ясна е финалната десетка за “Спортист на годината”

  • 27 яну 2026 | 10:10
  • 12106
  • 27
Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

Фенове посрещнаха Левски след лагера в Турция

  • 27 яну 2026 | 12:40
  • 15548
  • 76
Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

Радослав Кирилов: Имаме страхотен колектив и хубава основа! Позитивно настроен съм

  • 27 яну 2026 | 12:49
  • 6261
  • 5
Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

Манчестър Юнайтед може да замени Бруно Фернандеш с Коул Палмър

  • 27 яну 2026 | 10:06
  • 18049
  • 27
И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

И Антъни Иванов ще участва на Игрите за допингирани

  • 27 яну 2026 | 10:05
  • 12000
  • 27
Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

Ден 10 на Australian Open: Алкарас, Зверев, Сабаленка и Свитолина са 1/2-финалисти

  • 27 яну 2026 | 08:01
  • 13632
  • 4