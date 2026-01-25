Ница загря за Лудогорец с бой над Нант

Ница загря за мача с Лудогорец в Лига Европа с изразителна победа с 4:1 като гост срещу опашкаря Нант в мач от 19-ия кръг на френската Лига 1. Така "орлите" спряха серия от негативни резултати и се изкачиха на 13-о място в класирането с 21 точки, десет зад Зона Европа. Нант пък остава сред опашкарите в класирането - на 16-о място в Лига 1, само с две точки повече от Оксер и Метц.

Ница си гарантира победата още през първото полувреме, когато дясното крило Мохамед-Али Чо се разписа на два пъти (16', 29'), а още веднъж точен бе Софиан Диоп (40'). Нант намали в добавеното време на първата част чрез Мостафа Мохамед (45+2'), но Том Луше (90+3') бе точен в края на мача за крайното 4:1 за Ница.

Ница ще срещне Лудогорец в четвъртък в Разград, като французите нямат шанс да достигнат в плейофите. Българският шампион обаче има 7 точки и му е нужна победа, за да си осигури още поне два мача във втория по сила турнир.