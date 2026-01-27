Ожие за рекорда си в рали "Монте Карло": Това няма да се повтори!

9-кратният световен рали шампион Себастиен Ожие завърши на трето място в домашното си състезание рали "Монте Карло", на повече от две минути зад сензационния победител в ралито Оливър Солберг, който за 2026 смени Кале Рованпера в заводския тим на Тойота. Ожие има 10 победи в рали "Монте Карло", но миналата седмица се оказа безсилен срещу атаката на младия швед, който вече има 2 победи в първите си 2 състезания за Тойота.

„Мисля, че успяхме да предвидим, че битката ще е трудна и че нямаме големи шансове още преди старта, когато видяхме прогнозата за много сняг и знаех, че ще стартирам пръв по етапите. Тези условия винаги са много, много трудни. В около 50% от ралито, до петък вечер, ние отваряхме пътя, което направи нещата още по-предизвикателни - обясни Ожие, който до момента е заявил, че планира да кара с програма от 10 ралита през 2026. - Дори и след това условията останаха коварни чак до финала. Всички участъци с киша бяха особено неприятни."

През целия уикенд Ожие така и не предприе истинска атака, с изключение на няколко опита за пробив, стартирали в петък следобед и продължили до вторите минавания на съботните отсечки.

„Не чувствах, че мога да поема рисковете, които биха били необходими за максимална скорост, защото обичам да натискам, когато имам пълен контрол. В тези условия контролът никога не е пълен“, обясни Ожие.

Въпреки всичко, Ожие заяви, че е доволен от третото място в любимото му състезание на старта на сезона.

„Всъщност точките не са нещото, което ме вълнува най-много на финала в Монте Карло - обясни французинът. - Честно казано, подиумът означава повече. Наистина съм щастлив, че отново съм тук. Това е 15-ият ми подиум от 17 старта тук, което според мен е доста невероятно. Почти съм сигурен, че това няма да се случи отново – или ако се случи, това е рекорд, за чието подобряване ще е нужна много работа. Винаги казваме, че рекордите са, за да бъдат подобрявани, но вярвам, че този няма да е от най-лесните."

В тези 17 старта в рали "Монте Карло" Ожие има 15 успешно завършени участия, като всеки път, когато е стигал до финала той се е качвал и на подиума.

