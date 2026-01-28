Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"

Уелският пилот на Тойота Елфин Еванс завърши на второ място в генералното класиране на рали "Монте Карло", с което стартира новият сезон в Световния рали шампионат. Еванс беше един от претендентите за победата, но в хода на уикенда не успя да поддържа темпото на съотборника си Оливър Солберг, който спечели.

В крайна сметка Еванс изостана от Солберг с 51,8 секунди, но все пак спечели пауърстейджа и беше най-добре представилият се пилот с автомобил от клас Rally1 в супер неделята, което му позволи да намали разликата в точките със Солберг.

Уикендът за Toyota също беше много успешен, тъй като отборът си осигури тройна победа в Монте Карло още на старта на сезона.

„Това е фантастичен резултат за отбора и огромни поздравления за Оливър и Елиът за страхотното им представяне - заяви Еванс. - Разбира се, щеше да е хубаво да се боря за победата, но просто нямахме достатъчно скорост този уикенд, за да отговорим на тяхното темпо."

След ралито шефът на отбора на Тойота, Яри-Мати Латвала, заяви, че тазгодишното издание на рали "Монте Карло" е било едно от най-трудните от години. Еванс беше напълно съгласен с това твърдение.

„Това определено беше най-трудното "Монте Карло" в моята кариера. И преди е имало трудни състезания, но този път комбинацията от всички фактори направи уикенда изключително тежък“, каза Еванс.

„В крайна сметка съм сравнително доволен, че събрахме добър брой точки. Разбира се, искахме да се борим повече за победата – това винаги е целта. В този смисъл не успяхме. Но в рали като това мисля, че все пак трябва да си донякъде удовлетворен от постигнатото."

Снимки: Imago