Елфин Еванс: Щеше да е хубаво да се борим за победата в "Монте Карло"

  • 28 яну 2026 | 12:13
  • 136
  • 0

Уелският пилот на Тойота Елфин Еванс завърши на второ място в генералното класиране на рали "Монте Карло", с което стартира новият сезон в Световния рали шампионат. Еванс беше един от претендентите за победата, но в хода на уикенда не успя да поддържа темпото на съотборника си Оливър Солберг, който спечели.

В крайна сметка Еванс изостана от Солберг с 51,8 секунди, но все пак спечели пауърстейджа и беше най-добре представилият се пилот с автомобил от клас Rally1 в супер неделята, което му позволи да намали разликата в точките със Солберг.

Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота
Канкунен за Солберг: Бори се за титлата, извади късмет в събота

Уикендът за Toyota също беше много успешен, тъй като отборът си осигури тройна победа в Монте Карло още на старта на сезона.

„Това е фантастичен резултат за отбора и огромни поздравления за Оливър и Елиът за страхотното им представяне - заяви Еванс. - Разбира се, щеше да е хубаво да се боря за победата, но просто нямахме достатъчно скорост този уикенд, за да отговорим на тяхното темпо."

Кога ще видим следващата атака на Ланча в WRC2?
Кога ще видим следващата атака на Ланча в WRC2?

След ралито шефът на отбора на Тойота, Яри-Мати Латвала, заяви, че тазгодишното издание на рали "Монте Карло" е било едно от най-трудните от години. Еванс беше напълно съгласен с това твърдение.

„Това определено беше най-трудното "Монте Карло" в моята кариера. И преди е имало трудни състезания, но този път комбинацията от всички фактори направи уикенда изключително тежък“, каза Еванс.

За първи път от 2005 насам представител на фамилия Солберг води в WRC
За първи път от 2005 насам представител на фамилия Солберг води в WRC

„В крайна сметка съм сравнително доволен, че събрахме добър брой точки. Разбира се, искахме да се борим повече за победата – това винаги е целта. В този смисъл не успяхме. Но в рали като това мисля, че все пак трябва да си донякъде удовлетворен от постигнатото."

Ожие за рекорда си в рали "Монте Карло": Това няма да се повтори!
Ожие за рекорда си в рали "Монте Карло": Това няма да се повтори!
Снимки: Imago

