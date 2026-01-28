Скаршем вече е чужденец номер 1 в актуалния състав на ЦСКА

Популярни
  • 28 яну 2026 | 12:24
  • 340
  • 0

Халфът Улаус Скаршем вече е №1 в ЦСКА. Норвежкият полузащитник е чужденецът с най-много мачове в актуалния състав на “червените”. 27-годишният футболист от две години е при столичани, като за този период има 61 мача, 5 гола и 9 асистенции.

В последните пет месеца ЦСКА се раздели с двамата чужденци, изиграли най-много двубои с червения екип – Тибо Вион (177) и Густаво Бусато (204). Французинът напусна в средата на август по взаимно съгласие, а същата съдба сполетя Бусато в началото на тази година.

В настоящия състав от чужденците в ЦСКА Скаршем е следван от Лумбард Делова и Джеймс Eтo’o. Косовският национал е записал 52 мача до момента с червения екип за година и половина. Камерунецът има двубой по-малко от защитника за същия период от време. Двамата бяха част от мащабната селекция през лятото на 2024 година.

