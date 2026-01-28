ЦСКА ще се опита да задържи Ето'о, като го направи номер 1 по заплата

Популярни
  • 28 яну 2026 | 10:29
  • 993
  • 0

ЦСКА ще направи всичко възможно, за да задържи основния си халф Джеймс Eтo’o, чийто договор изтича в края на сезона, пише “Мач Телеграф”. Камерунецът, който беше избран от феновете за футболист №1 на „червените“ през есенния дял от сезона, има някаква странна клауза в изтичащия си договор, според която контрактът може да се удължи с една година, ако и двете страни кажат „да“. Обикновено подобни клаузи винаги са в полза на клуба, но в този случай това не е така.

Кевин Додай продължава да е играч на ЦСКА
Кевин Додай продължава да е играч на ЦСКА

Така или иначе сега настоящите шефове на ЦСКА са в тежка ситуация, защото през лятото може да изгубят една от най-големите си звезди. Те обаче са готови на решителни мерки. Говори се, че от клуба са готови да задържат камерунеца с рекорден договор, който да направи Джеймс Eтo’o №1 по заплата. „Червените“ шефове са готови да сложат и фиксирана откупна клауза в договора, а тя да е на стойност около 3 000 000 евро.

Очаква се до две седмици да има финален резултат в преговорите между ЦСКА и камерунеца. Възможно е, ако те се провалят, Eтo’o да бъде продаден по спешност в страна, в която трансферният прозорец ще бъде все още отворен в средата на февруари. Става дума за първенства от Близкия и Далечния изток.

Към днешна дата в „червения“ лагер са оптимисти за новия договор на камерунеца.

