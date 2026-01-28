В ЦСКА притеснени за Делова

ЦСКА е в задънена улица в преговорите за нов договор с централния защитник Лумбард Делова. Настоящият контракт на бранителя изтича през лятото на 2027-а. “Червените” искат да преподпишат с национала на Косово, тъй като в споразумението е заложена ниска откупна клауза, 950 000 евро, която ако бъде активирана, клубът няма да може да спре продажбата му. Това го прави апетитна хапка за много чуждестранни клубове.

ЦСКА ще се опита да задържи Ето'о, като го направи номер 1 по заплата

Заради сериозния интерес от Саудитска Арабия и Турция статутът на защитника не беше ясен до самия край на летния трансферен прозорец. ЦСКА иска да си спести тези главоболия и да обвърже дългосрочно твърдия титуляр в отбраната. За момента обаче 27-годишният Делова се дърпа за нов договор, пише “Тема спорт”.

При прибирането от лагера в Турция треньорът Янев сподели, че постоянно говори с косовския бранител, както и с халфа Джеймс Eтo’o. Договорът на камерунеца пък е до края на сезона с опция да се удължи за още един. Но това ще стане при съгласие от двете страни. “Червените” искат да се обвържат дългосрочно и с полузащитника.

Делова има пълното доверие на Христо Янев, като бе най-използваният играч по време на контролите.

ЦСКА ще се опита да се подсили с централен защитник тази зима, тъй като Лапеня не е убедителен. Въпросният бранител ще бъде чужденец. Но в първия официален мач за 2026-а, който е на 6 февруари, петък, срещу Арда, Янев ще разполага с настоящите си изпълнители в отбрана и ще избира между Лапеня и Теодор Иванов за партньор на Делова. През лятото пък “червените” искат да си върнат бившия капитан Валентин Антов. Договорът на бранителя с италианския Монца изтича след края на сезона и той вече може да преговаря свободно с други клубове. От ЦСКА имат интерес и към Кирил Десподов