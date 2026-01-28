Лудогорец обяви мерките за сигурност за двубоя с Ница

Лудогорец уведоми всички фенове, които ще гледат на живо мача от 8-ия кръг на основната фаза на Лига Европа срещу френския Ница в четвъртък (29 януари) от 22:00 ч., че в същия ден стадион „Хювефарма Арена“ ще отвори врати в 20:00 ч.

Клубът напомня, че в момента се продават билети на клубната база в Разград. Утре билетната каса на улица "Васил Левски" ще работи от 12:00 до първия съдийски сигнал. Входни талони се продават и онлайн на: https://tickets.ludogorets.com.

В деня на мача фенкараваната на стадиона ще отвори в 18:00 ч.

Феновете на Ница ще бъдат настанени в сектор „Гости“.

По предварителни прогнози се очаква времето в Разград да бъде сравнително меко за сезона, като условията ще са напълно нормални и комфортни за феновете, които ще наблюдават мача на живо. По тази причина клубът призовава привържениците да дойдат на "Хювефарма Арена" по-рано.

Лудогорец напомня, че на „Хювефарма Арена“ няма да бъдат допускани фенове в нетрезво състояние, както и лица, носещи оръжия, опасни предмети, пиротехнически средства, запалки, бутилки и шишенца с парфюм или дезодорант. Расистките скандирания, както и използването на лазери от трибуните по време на мача, са строго забранени. “Орлите” напомнят, че всички привърженици подлежат на щателна проверка на входовете, като забранените предмети ще бъдат изземвани.

Присъстващите, които са под 18 години, трябва да представят попълнена декларация от настойник. Такива се раздават персонално при покупката на билет. При необходимост може да се използва и декларацията, налична в портала за онлайн билети https://tickets.ludogorets.com, както и на началната страница на официалния сайт на клуба – www.ludogorets.com