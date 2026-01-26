Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Хьогмо умува за Бърнард Текпетей

Хьогмо умува за Бърнард Текпетей

  • 26 яну 2026 | 09:33
  • 975
  • 0
Хьогмо умува за Бърнард Текпетей

Треньорът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо вече разглежда няколко варианта за атаката си срещу френския Ница. Разградчани приемат на "Хювефарма Арена" 33-тия в Лига Европа в четвъртък от 22:00 часа.

Норвежкият специалист умува дали да позиционира Бърнард Текпетей сред титулярите за сметка на Ерик Маркус. Ганаецът се появи от резервната скамейка при загубата от Рейнджърс с 0:1 в Глазгоу именно на мястото на бразилеца. Южноамериканецът, който действаше отдясно, създаде няколко опасности, но не бе толкова остър, колкото се очакваше от него.

Как Лудогорец може да продължи напред след мача с Ница
Как Лудогорец може да продължи напред след мача с Ница

За момента излгежда, че сънародникът му на десния фланг Кайо Видал няма да загуби титулярното си място. Проблемът пред Хьогмо е, че няма да може да използва отново Квадво Дуа и новото попълнение Руан Секо за двубоя с Ница. Двамата не са картотекирани в УЕФА и това "връзва" треньора да заложи на очертаващите се като основни нападатели играчи. По този начин наставникът остава с Ерик Биле и Матеус Машадо за опции за върха на атаката.

