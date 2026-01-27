Популярни
  За първи път от 2005 насам представител на фамилия Солберг води в WRC

За първи път от 2005 насам представител на фамилия Солберг води в WRC

  • 27 яну 2026 | 14:25
С победата си в рали „Монте Карло“ през уикенда Оливър Солберг оглави и генералното класиране в Световния рали шампионат (WRC) след първото от общо 14 ралита през сезон 2026.

По този начин за първи път от 2005 година насам представител на фамилия Солберг води в WRC. За последно бащата на Оливър – Петер беше начело в генералното класиране след рали „Нова Зеландия“, което беше четвърти кръг за сезон 2005.

Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"
Класиране при пилотите в WRC след рали "Монте Карло"

През 2005 година световният шампион за 2003 стартира сезона с отпадане в Монте Карло, след което записва две поредни победи в Швеция и Мексико. В Нова Зеландия норвежецът финишира трети зад Себастиен Льоб и Маркус Грьонхолм, но остава начело в класирането с 26 точки, с една повече от Льоб.

Оливър Солберг изравни 20-годишен рекорд на Маркус Грьонхолм
Оливър Солберг изравни 20-годишен рекорд на Маркус Грьонхолм

А сега, близо 21 години по-късно, неговият син Оливър оглавява за първи път в своята кариера класирането в WRC. Тепърва предстои да видим колко дълго шведският състезател на Тойота ще се задържи на върха. Неговото първо рали като водач в подреждането ще бъде домашния му старт в Швеция между 12 и 15 февруари.

Снимки: Imago

