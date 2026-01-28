Популярни
  2. Аталанта
  • 28 яну 2026 | 01:03
  • 249
  • 0
Паладино: Мечтата ни е да сме в топ 8 в Шампионската лига

Треньорът на Аталанта Рафаеле Паладино настоява, че мечтата за класиране в топ осем на Шампионската лига все още е жива. Отборът му завършва редовната кампания с гостуване на Роял Юнион в Белгия, като само победа може да изкачи "Ла Деа" в първата осмица и да гарантира директно участие на 1/8-финалите.

„Имаме мечта да завършим в топ осем, но преди всичко е важно да се концентрираме върху трите точки. Все още имам няколко колебания относно стартовия състав и не искам да избързвам, но желанието ми е да изляза с най-добрата възможна единайсеторка. Който и да избера, ще даде 100 процента от себе си. Утрешният мач е много важен, така че не мога да мисля твърде много за бъдещето и няма да правя ротации в състава“, заяви Паладино.

Мачът обаче е важен и за белгийците, които също се нуждаят от трите точки, за да останат в турнира и да продължат към елиминациите.

„Роял Юнион е съперник, от когото трябва да се страхуваме, особено на техен терен. Те ще дадат всичко от себе си, за да останат в Европа и да се класират за плейофите“, допълни наставникът.

Той бе попитан и за случващото се по време на трансферния прозорец, но бе доста лаконичен по този въпрос: „Не мисля за трансферната стратегия, това е работа на клуба".

Снимки: Gettyimages

