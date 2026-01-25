Аталанта продължи подема си в Серия "А" с погром над Парма

Отборът на Аталанта записа убедителна победа с 4:0 при домакинството си на Парма от 22-рия кръг на Серия "А". Така бергамаските продължиха подема си в първенството, в което имат четири успеха и едно реми в последните пет кръга.

„Нерадзурите“ взеха аванс в 15-ата минута, когато Джанлука Скамака реализира дузпа, отсъдена за нарушение на Саша Бричги срещу Никола Залевски. Девет минути по-късно капитанът Мартен де Роон удвои преднината на тима с хубав шут след асистенция на Шарле Де Кетеларе. В 73-тата минута Джакомо Распадори отбеляза дебютния си гол за домакините с удар отблизо след подаване на резервата Никола Кръстович. В добавеното време на срещата именно черногорецът оформи крайния резултат със своята добавка след отразения удар на Хонест Аханор.

An outstanding display from Atalanta as they take all three points 🔥✅#AtalantaParma pic.twitter.com/ps1myGwesf — Lega Serie A (@SerieA_EN) January 25, 2026

С тази победа Аталанта се затвърди на седмото място в класирането с актив от 35 точки, докато Парма е на 14-ата позиция със своите 23 пункта, след като прекъсна серията си от три мача без загуба.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages