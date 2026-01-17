Аталанта иска да задържи Луукман

Аталанта се надява да задържи нападателя Адемола Луукман поне до края на сезона и е готова да обмисли напускането му само ако му бъдат предложени поне 40 млн евро, съобщава Calciomercato.

Клубът подчертава, че привличането на Джакомо Распадори не е свързан с евентуалната продажба на Лукман. Нигерийският нападател остава смятан за ключова фигура в проекта и важен елемент от атаката на отбора.

Преди това се съобщаваше за интерес от страна на Фенербахче, които бяха готови да предложат заем от 5 млн евро със задължителна клауза за откупуване от 37 млн евро, както и договор със заплата над 9 млн евро годишно с бонуси. Аталанта обаче настоява за пълна продажба и не е готова да намали исканата цена.

Този сезон нигериецът е изиграл 16 мача за бергамаските във всички състезания, като е отбелязал 3 гола и е направил 1 асистенция.

Настоящият договор на Луукман с италианския клуб е до лятото на 2027 г. Според информация, предоставена на портала Transfermarkt, пазарната стойност на играча е 35 млн евро.