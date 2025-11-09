Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  Бока покоси Ривър в горещото Суперкласико на "Ла Бомбонера"

Бока покоси Ривър в горещото Суперкласико на "Ла Бомбонера"

  • 9 ное 2025 | 23:37
  • 755
  • 0
Бока покоси Ривър в горещото Суперкласико на "Ла Бомбонера"

  • 9 ное 2025 | 23:37

Бока Хуниорс зарадва милионите си привърженици, побеждавайки вечния си враг Ривър Плейт с 2:0 в поредното аржентинско Суперкласико от 15-ия кръг на Клаусура. Във врящия котел на "Ла Бомбонера", пред над 57 хил. зрители, домакините стигнаха до успеха с голове на Есекиел Себайос в 45-ата и Мигел Мерентиел в 47-ата минута на мача.Това е първа домакинска победа с два гола за Бока над този съперник от 15 години насам.

Още от началните минути двата тима се захапаха здраво и битката започна. Гостите обаче създадоха първите по-сериозни опасности в мача, пропуснати от Максимилиано Салас и Кевин Кастаньо.

Към края на първото полувреме обаче Бока постепенно натисна и в добавеното време стигна и до откриване на резултата. Есекиел Себайос напредна на скорост и изскочи очи в очи с вратаря, първият му удар бе спасен, но при добавката не сгреши за 1:0.

Още в началоно та втората част домакините нанесоха втори удар. В 47-ата минута Себайос проби по лявото крило, пусна успореден пас за Мигел Мерентиел, който засече топката във вратата за 2:0. Така той се разписа в четвърто поредно Суперкласико.

В 79-ата минута бе отсъдена дузпа в полза на Бока за нарушение на вратаря Франко Армани срещу Милтон Хименес. След намесата на ВАР обаче дузпата бе отменена.

В крайна сметка Бока заслужено спечели и с 26 точки оглавява класирането в група "А". Ривър пък допусна четвърта загуба в последните си пет мача и се срина до 6-ата позиция в група "Б" на първенството.

Снимки: Gettyimages

