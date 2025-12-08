Расинг Клуб удари Бока на "Бомбонера" и донесе тъга на ... Ривър Плейт

В неделя Расинг Клуб победи Бока с 1:0 на „Ла Бомбонера“ и се класира за финала на Торнео Betano Клаусура от аржентинския шампионат. Aдриан Мартинес отбеляза победния гол с глава в 75-ата минута на срещата.

Това обаче не донесе чак такава радост за големия съперник на Бока Ривър Плейт, дори напротив Причината е, че заради елиминирането на Бока, шансовете на "милионерите" да се класират за следващото издание на Копа Либертадорес приключиха. С това се сложи край на серия от 11 поредни участия в турнира за Ривър.

✅ 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | ¡RIVER PLATE NO JUGARÁ LA COPA LIBERTADORES 2026!



🚨 Boca Juniors quedó eliminado en semis del Clausura y en Núñez se quedaron sin chances de clasificar. Hilaba 11 participaciones consecutivas (su última ausencia fue en 2014).



🔜 Jugará Sudamericana en 2026. https://t.co/jxlb7HnDiS pic.twitter.com/TnqR7ZVZQm — Miguel Ángel García (@Miguelin_24_) December 8, 2025

Седемте квоти на Аржентина за Копа Либертадорес 2026 са разпределени между шампиона на Копа Судамерикана (Ланус), победителите в Апертура (Платенсе), Клаусура (предстои да бъде определен) и Купата на Аржентина (Индепендиенте Ривадавия), както и три отбора от общото класиране за сезона. Това са Росарио Сентрал, Бока Хуниорс и Архентинос Хуниорс, като последният ще играе в предварителните кръгове.

Заемайки четвърто място в националната ранглиста, Ривър зависеше от това някой от вече класираните три отбора да спечели Клаусура, за да се отвори допълнително място в общото класиране. Последният им шанс беше Бока, но той отпадна на полуфиналите. Сега последната квота за Либертадорес ще бъде за Расинг, който вече е финалист в Клаусура, или за някой измежду Химнасия Ла Плата и Естудиантес, които ще играят в другия полуфинал в понеделник.

¡¡¡¡¡𝑮𝑨𝑵𝑶𝑶𝑶𝑶𝑶 𝑹𝑨𝑨𝑨𝑨𝑪𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑵𝑮!!!!!



Con el gol de Adrián Martínez, el equipo de Gustavo Costas eliminó a Boca en La Bombonera y se metió en la final del Torneo Clausura. pic.twitter.com/rsHvhsVpfy — Racing Club (@RacingClub) December 8, 2025

През 2026 г. отборът на треньора Марсело Гайярдо ще се състезава в Копа Судамерикана – турнир, в който Ривър Плейт не е участвал от 2015 г. насам. Другите аржентински представители в надпреварата ще бъдат Депортиво Риестра, Сан Лоренцо, Тигре, Баракас Сентрал и засега Расинг Клуб. Отборът от Авелянеда обаче все още има шанс да играе в Либертадорес, ако спечели Клаусура, което би освободило място в Судамерикана за големия му съперник Индепендиенте, който към момента е извън международните турнири.

Другият полуфинал в Клаусура ще се изиграе в днес между градските съперници от Ла Плата – Химнасия и Естудиантес. Към момента и двата отбора са извън международните състезания за 2026 г., така че евентуален триумф в Клаусура ще им донесе не само трофей, но и последната надежда за участие в Копа Либертадорес.